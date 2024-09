Nákladnú železničnú dopravu ohrozuje nerozhodnosť Únie, prekladisko v Čiernej nad Tisou môže doplatiť na ukrajinské projekty

Nákladnú železničnú dopravu na Slovensku najviac ohrozuje nerozhodnosť Európskej únie ohľadom dotácií do prekladísk na ukrajinských hraniciach. Dokonca hrozí, že na úkor prekladiska v Čiernej nad Tisou budú zvýhodnené projekty na Ukrajine.

Zásadné riziko

„Slovensko musí výrazne urýchliť rokovanie s EK. Po skončení vojny na Ukrajine dôjde k rýchlemu obratu dopravných tokov. Na Ukrajinu sa bude voziť vo veľkom. Pôvodne sa malo začať investovať už počas budúceho roka,“ povedala na tlačovej konferencii hovorkyňa spolku NA ŽELEZNICU Darina Željazkovová.

Zásadné riziko pritom predstavujú prípadné európske investície do konkurenčného prekladiska na ukrajinskom území. Podľa šéfa ZSSK CARGO Jaroslava Danišku by to zásadne ohrozilo vyťaženie prekladiska v Čiernej nad Tisou. Podľa jeho slov majú európske investície prinášať synergie a nie ohrozovať železničné podniky v európskych štátoch.

„Prekladisko na Ukrajine by kanibalizovalo naše prekladisko v Čiernej nad Tisou. Dôležitá je aj bezpečnosť. Pokiaľ nie je infraštruktúra na území únie, nemôžeme ovplyvniť, čo sa tam bude prekladať,“ varovala pred investíciami na Ukrajine Željazkovová.

Liberalizácia osobnej železničnej dopravy

Slovenská republika sa, rovnako ako celá Európska únia, pripravuje na liberalizáciu osobnej železničnej dopravy. Bude to znamenať vyhlásenie verejných súťaží na vlakovú dopravu na celom Slovensku. Aktuálne je väčšina tratí zadaná priamo na zákazku štátnemu dopravcovi ZSSK. V priamom zadávaní však už nemožno pokračovať.

„Plnenie harmonogramu sa malo začať už v roku 2022. Sme vo viac ako ročnom sklze. Vyhlásená mala byť už necelá tretina z celkového objemu verejných zákaziek. Žiadne súťaže však vyhlásené neboli,“ upozornila Darina Željazkovová.

Riešením však nie je urýchlenie procesu. „Prudká liberalizácia osobnej železničnej dopravy nesmie spôsobiť kolaps a chaos. Preto je lepšie vyrokovať v EÚ zmenu harmonogramu. Vysúťaženie všetkých trás je reálne stihnúť do roku 2033,“ uviedla Željazkovová.