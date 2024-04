Európska komisia bola preskúmať nádejný projekt rozvoja terminálov intermodálnej prepravy z Čiernej nad Tisou a Dobrej

V Čiernej nad Tisou bola misia Európskej komisie (EK), ktorá bola preskúmať potenciálny projekt rozvoja terminálov intermodálnej prepravy z Čiernej nad Tisou a blízkej obce Dobrá (oboje okres Trebišov).

Ako na tlačovom brífingu priblížila štátna tajomníčka Ministerstva dopravy (MD) SR Denisa Žiláková, ide o projekt, ktorý by mal byť súčasťou podpory Ukrajine, ktorú slovenská vláda deklarovala, a zároveň s ukrajinskou vládou podpísala takzvanú cestovnú mapu.

Stalo sa tak 11. apríla 2024, v rámci spoločného rokovania oboch vlád v meste Michalovce.

Projekt je v príprave

Žiláková pripomenula, že v cestovnej mape bol vyjadrený i cieľ zrekonštruovať priestory v Čiernej nad Tisou, ale aj renovácia vagónov a renovácia mechanizmov využívaných k prevozu rozličných typov tovarov smerom z Ukrajiny na Slovensko, i naopak.

„Toto je naša spoločná misia s EK, ktorá by nám potenciálne poskytla zaujímavé finančné prostriedky. To znamená, že by sme rekonštrukciu Čiernej nad Tisou a Dobrej mohli uskutočniť vo veľmi krátkom čase,“ priblížila.

Žiláková doplnila, že s projektom začali už tento rok a pracujú na jeho príprave. Časový horizont by podľa nej mohol byť dva až tri roky. Presnú cenu projektu neuviedla, vyjadrila sa, že sa pohybuje v desiatkach miliónov eur, až po sto miliónov eur.

„Tieto finančné prostriedky budeme žiadať z EK, práve preto prebiehajú technické mítingy s EK. Preto aj EK prišla sem z Bruselu v hojnom počte,“ vysvetlila.

Technické rokovania

Zdôraznila, že dnes prebiehajú technické rokovania o tom, aké sú oprávnené výdavky, aj čo by sa mohlo kúpiť z európskych peňazí. „Čiže hovoríme už o praktických, technických mítingoch,“ doplnila.

„Chceme sa prepojiť s Ukrajinou a developovať transportné módy z Ukrajiny do celého sveta. Tento prevoz tovarov by mohol plynúť cez našu krajinu,“ uviedla s tým, že rozhodovať by sa o tom malo v aktuálnom roku.

Generálny riaditeľ ZSSK Cargo Jaroslav Daniška uviedol, že si prezreli existujúce zariadenia a na stole majú konkrétne projekty, o ktorých chcú viesť diskusiu.

Tie sa týkajú jednak modernizácie existujúcich prekládkových zariadení, ale aj vybudovania nových. Rovnako sa týkajú aj zväčšenia skladovacích priestorov, obnovy vozového parku aj dobudovania a obnovy infraštruktúry.

Cieľom by malo byť ako skvalitnenie prepravy, tak aj zvýšenie objemu prepravených tovarov.

Sami by to neufinancovali

„Chceme sa dostať na úplne novú úroveň. Aby som bol konkrétny, chceme zlepšiť naše možnosti čo sa týka prekládky obilia, a tým aj nejakým spôsobom uľahčiť transport obilia z Ukrajiny do Európy a ďalej,“ vysvetlil. Dodal, že by nemalo ísť len o obilie.

„Očakávame, že po vojne, nastane silný tlak na reverzné toky, Ukrajina bude potrebovať obnoviť krajinu a infraštruktúru, obnoviť ekonomiku i bývanie pre ľudí. Hovoríme o širokom spektre tovarov, ktoré predpokladáme, že budú chodiť, a to si bude vyžadovať aj nové technológie, aj nové prekládky, aj vozový park, aby sme boli schopní to plynule zabezpečiť,“ priblížil Daniška.

Zdôraznil, že najprv potrebujú získať podporu od EK, a následne uspieť vo výzvach. Prvé investície by sa podľa neho, v prípade úspechu, mohli uskutočniť začiatkom budúceho roka.

Podotkol, že ide o taký objem prostriedkov na rekonštrukciu, že či už ZSSK Cargo, alebo aj iná národná železničná spoločnosť by to nedokázali pokryť. „Preto hľadáme všetky možné spôsoby kofinancovania a vítame iniciatívu EK,“ uviedol.

Komisia sa zaujíma o dianie

Prítomní boli i predstavitelia Európskej komisie. Zástupca generálneho riaditeľa komisariátu pre mobilitu a dopravu Herald Ruijters sa poďakoval za možnosť navštíviť Čiernu nad Tisou a Dobrú.

Zdôraznil, že EK sa veľmi zaujíma o to, čo sa tam deje. Označil za dôležité, že Slovensko i okolité štáty pomáhajú Ukrajine, ktorá bola napadnutá Ruskom.

Dodal, že veria i v potrebu takýchto projektov pre budúcnosť, a to ako spojenia medzi Ukrajinou a Európskou úniou.