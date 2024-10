Nadácia Zastavme korupciu a autodopravcovia vyzývajú vládu na škrty pri predraženom mýte, kritizujú nevýhodnú zmluvu so SkyTollom (foto)

Štát vyberie od januára viac za diaľnice od vodičov aj autodopravcov. Zdražejú diaľničné známky a od leta pôjde výrazne hore mýto pre nákladnú dopravu aj autodopravcov. Namiesto na lepšie diaľnice ale pošlú diaľničiari viac peňazí súkromnej firme SkyToll, ktorá na Slovensku spravuje predražený mýtny systém. Ten už nadsluhuje, no diaľničiarom akoby sa ho nechcelo zo slovenských diaľnic poslať preč.

Nadácia Zastavme korupciu spolu s Úniou autodopravcov Slovenska a Alianciou cestnej pomoci preto vyzýva Národnú diaľničnú spoločnosť aj ministra dopravy, aby konečne predražený SkyToll čím skôr zo slovenských diaľnic poslali preč. Hlavne v situácii, keď pre konsolidáciu núti vláda občanov obracať každé euro.

Prísna konsolidácia

Práve kvôli prázdnej štátnej kase vláda prísne konsoliduje. V rámci toho schválila aj zvýšenie ročnej diaľničnej známky zo 60 na 90 eur. Vodičov to má stáť navyše približne 35 miliónov eur. Nebude to jediná suma, o ktorú si diaľničiari budúci rok polepšia. Od júla má stúpnuť mýto o 40 percent. Platia ho za užívanie diaľnic nákladné autá aj autodopravcovia.

„Bude to znamenať ďalšie zvýšené náklady pri preprave, čo sa zohľadní v cene potravín, ale aj napríklad v osobnej doprave,” upozorňuje Stanislav Skala z Únie autodopravcov Slovenska (UNAS).

Ďalšie milióny pre SkyToll

V rovnakom čase, ako si štát pýta viac peňazí od ľudí a autodopravcov, však diaľničiari štedro prihrali ďalšie milióny súkromnej firme SkyToll. Júnovým dodatkom zrušili predtým vyjednanú zľavy z ročnej ceny za tento a minulý rok a posunuli rátanie zľavy až od budúceho roka. Výsledkom bude, že SkyToll zinkasuje opäť o niekoľko miliónov každoročne viac ako sa pôvodne dohodlo. Pritom už pôvodná dohoda z čias Matovičovej vlády nebola pre štát výhodná.

„Je to nepochopiteľné správanie zástupcov štátu v čase, keď pre prázdnu štátnu kasu ide vláda robiť najväčšie škrty za posledných desať rokov. Namiesto toho, aby diaľničiari zatlačili na zlú a nevýhodnú zmluvu, ako ju označili už viacerí premiéri, postupujú ústretovo voči firme, ktorá sa roky nabaľuje na úkor našich diaľnic,” zhodnotila Xénia Makarová z Nadácie Zastavme korupciu.

Zľava: Prezident Aliancie cestnej pomoci Marián Ürge, predseda Únie autodopravcov (UNAS) Stanislav Skala a riaditeľka Nadácie Zastavme korupciu Xénia Makarová počas tlačovej besedy Nadácie Zastavme korupciu, Únie autodopravcov a Aliancie cestnej pomoci na tému: Zdražovanie mýta a diaľničných známok. Bratislava, 18. október 2024. Foto: SITA/Milan Illík

Výzva diaľničiarom a ministrovi dopravy

UNAS, Aliancia cestnej pomoci a Nadácia Zastavme korupciu preto vyzývajú Národnú diaľničnú spoločnosť a ministra dopravy, aby škrtali aj na SkyTolle a dodržali svoje sľuby, že za mýto budú dodávateľom platiť len nevyhnutné minimum a časť práce prevezmú do svojich rúk.

„V minulosti boli zo strany Národnej diaľničnej spoločnosti prezentované zámery, že bude sama vyberať mýto. Práve pre neprimerane vysoké náklady na prevádzku starej mýtnej zmluvy. No uzavretím novej zmluvy o poskytovaní mýtnych služieb so sesterskou firmou SkyTollu robí NDS presný opak a znova nastal stav, ktorý tu bol doteraz,” porovnáva Skala.

Nehospodárny postup pri mýte

Na nehospodárny postup pri mýte dlhodobo upozorňujú diaľničiarov a rezort dopravy aj analytici ministerstva financií.

„A to najmä odkedy sa riešilo prevzatie existujúceho mýtneho systému verzus nákup nového. Vlastníctvo vybudovaných systémov, za ktoré štát už raz zaplatil, by malo byť samozrejmosťou,” upozornil Útvar hodnoty za peniaze, pričom narážal na fakt, že nevýhodná zmluva so SkyTollom mala skončiť v roku 2022.

Diaľničiari ale nestihli náhradu a ani netlačili na SkyToll, aby previedol mýto, za ktorého vývoj a prevádzku už raz štát zaplatil vyše 2 miliardy. Zmluva sa tak predlžuje a zákazku na nový mýtny softvér opäť vyhrala sesterská firma SkyTollu.