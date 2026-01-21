Polovica Kyjeva je po útokoch zo začiatku týždňa stále bez prúdu, Nemecko obviňuje Moskvu z vojnových zločinov

Rusko počas takmer štvorročnej vojny pravidelne útočí na ukrajinské energetické zariadenia, no podľa Kyjeva je táto zima zatiaľ najťažšia, pretože stovky ruských dronov a rakiet preťažujú ukrajinskú protivzdušnú obranu počas mimoriadne silných mrazov.
Ukrajinské deti sa hrajú v ľadovom iglu na dvore obytného domu v Ľvove počas silnej zimy poznačenej pretrvávajúcimi ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru, ktoré mnohých obyvateľov nechali bez elektriny, kúrenia a tečúcej vody, 19. január 2026. Foto: AP Photo/Mykola Tys
Po ruských útokoch zo začiatku týždňa je približne 4‑tisíc budov v Kyjeve ešte stále bez dodávok tepla a väčšina metropoly je odpojená od elektriny, informoval v stredu ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj.

„K dnešnému ránu je asi 4‑tisíc budov v Kyjeve stále bez tepla a takmer 60 percent hlavného mesta je bez elektriny,“ povedal Zelenskyj v súvislosti s následkami intenzívnych ruských vzdušných útokov na ukrajinskú energetickú infraštruktúru v pondelok a utorok. Náročná situácia podľa Zelenského pretrváva aj v Sumskej, Černihivskej, Dneperskej a Charkovskej oblasti.

Preťažená obrana

Rusko počas takmer štvorročnej vojny pravidelne útočí na ukrajinské energetické zariadenia, no podľa Kyjeva je táto zima zatiaľ najťažšia, pretože stovky ruských dronov a rakiet preťažujú ukrajinskú protivzdušnú obranu počas mimoriadne silných mrazov.

Prezident minulý týždeň vyhlásil stav núdze v energetickom sektore. V Kyjeve zostali zatvorené školy, verejné osvetlenie je utlmené a približne pol milióna obyvateľov dočasne opustilo mesto.

Podľa ukrajinského ministerstva zdravotníctva bolo v dôsledku pretrvávajúcich mrazov za posledných 30 dní do nemocníc prijatých viac než tisíc ľudí s omrzlinami a podchladením. Varovalo, že situácia sa môže ešte zhoršiť, ak teploty klesnú alebo sa zhorší počasie.

Moskva pácha vojnové zločiny

Pre útoky na civilné ciele a energetickú infraštruktúru počas najchladnejšej zimy od začiatku konfliktu Nemecko v stredu obvinilo Moskvu z páchania „vojnových zločinov“.

„Tento spôsob vedenia vojny má za cieľ vyčerpať Ukrajinu. Ide o jasné porušenie medzinárodného humanitárneho práva a podľa nášho názoru Rusko pácha vojnové zločiny,“ uviedol vládny hovorca Steffen Meyer.

