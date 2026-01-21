Marcell Jacobs sa vracia k trénerovi, ktorý ho v Tokiu doviedol k neočakávanému olympijskému zlatu

Elitný taliansky šprintér Marcell Jacobs sa vracia k trénerovi, ktorý ho v lete 2021 priviedol na „hladkej“ stovke k nečakanému olympijskému zlatu na OH v Tokiu. Tridsaťjedenročný rodák z amerického Texasu tak bude opäť spolupracovať s Paolom Camossim.
Jacobs pritom pred dvoma rokmi opustil Camossiho tím a usadil sa v USA na Floride s trénerom Ranom Reiderom, no teraz sa rozhodol vrátiť domov a obnoviť spoluprácu s Camossim.
„Som šťastný, že môžem opäť pracovať s Paolom Camossim. Spoločne sme napísali krásnu kapitolu talianskej športovej histórie a verím, že spolu napíšeme ďalšiu. Pozeráme sa na Los Angeles 2028. Teraz sa vraciame do práce, aby sme vytvorili nové emócie a uspokojenie pre tých, ktorí ma vždy podporovali,“ uviedol Jacobs na stránke Talianskej atletickej federácie.
Od svojho prekvapivého víťazstva v Tokiu sa Jacobs stretol so sériou zranení a postupne klesal v celosvetových rebríčkoch. Napriek tomu na stovke finišoval piaty vo finále OH 2024 v Paríži.
Získal tiež titul majstra Európy na 100 metrov v rokoch 2022 a 2024, no na vlaňajšom svetovom šampionáte v japonskom Tokiu vypadol už v semifinále.