Marcell Jacobs sa vracia k trénerovi, ktorý ho v Tokiu doviedol k neočakávanému olympijskému zlatu

Taliansky šprintér opäť spolupracuje s Paolom Camossim, spolu sa sústredia na OH 2028 v Los Angeles.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Marcell Jacobs
Talian Marcell Jacobs sa stal prvým Európanom, ktorý triumfoval na stovke mužov na olympijských hrách od roku 1992. Foto: SITA/AP
Taliansko Atletika Atletika z lokality Taliansko

Elitný taliansky šprintér Marcell Jacobs sa vracia k trénerovi, ktorý ho v lete 2021 priviedol na „hladkej“ stovke k nečakanému olympijskému zlatu na OH v Tokiu. Tridsaťjedenročný rodák z amerického Texasu tak bude opäť spolupracovať s Paolom Camossim.

Jacobs pritom pred dvoma rokmi opustil Camossiho tím a usadil sa v USA na Floride s trénerom Ranom Reiderom, no teraz sa rozhodol vrátiť domov a obnoviť spoluprácu s Camossim.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Som šťastný, že môžem opäť pracovať s Paolom Camossim. Spoločne sme napísali krásnu kapitolu talianskej športovej histórie a verím, že spolu napíšeme ďalšiu. Pozeráme sa na Los Angeles 2028. Teraz sa vraciame do práce, aby sme vytvorili nové emócie a uspokojenie pre tých, ktorí ma vždy podporovali,“ uviedol Jacobs na stránke Talianskej atletickej federácie.

Od svojho prekvapivého víťazstva v Tokiu sa Jacobs stretol so sériou zranení a postupne klesal v celosvetových rebríčkoch. Napriek tomu na stovke finišoval piaty vo finále OH 2024 v Paríži.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Získal tiež titul majstra Európy na 100 metrov v rokoch 2022 a 2024, no na vlaňajšom svetovom šampionáte v japonskom Tokiu vypadol už v semifinále.

Viac k osobe: Marcell Jacobs
Firmy a inštitúcie: MOV Medzinárodný olympijský výbor
Okruhy tém: LOH 2021 v Tokiu
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk