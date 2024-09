Slovensko musí byť opäť extra, kladieme si otázku, komu toto vyhovuje? Pýtajú sa autodopravcovia

Únia Autodopravcov Slovenska – UNAS a Aliancia cestnej pomoci odsudzujú nezmyselné kroky Vlády SR a Ministerstva dopravy SR, ktorí schválili zvýšenie diaľničnej ročnej známky z 60 eur na 90 eur.

„Tento nezmyselný krok prinesie do štátneho rozpočtu cca 35 mil. eur, čo je pri výstavbe diaľnic len dva kilometre. Zvýšenie známky do 3,5 tony absolútne nepomôže štátnemu rozpočtu, lebo silno pochybujeme, že sa vrátia späť do cestnej infraštruktúry,“ tvrdia predstavitelia autodopravcov.

Ďalej poukázali na nezmyselné zvýšenie mýta o 40 % pre vozidlá nad 3,5 tony. Nevidia v tom zmysel, keď Ministerstvo dopravy SR podpísalo so súkromným poskytovateľom, že budú zabezpečovať výber mýta a diaľničných známok za 38 %.

„To znamená, že zdvihneme mýto o 40 % a hneď ich odovzdáme súkromníkovi vo výške 38 %. Bežná prax v EÚ je výber vo výške 8 až 10 %. Slovensko musí byť opäť extra, kde si kladieme otázku, komu toto vyhovuje?,“ pýtajú sa autodopravcovia.

Treba si uvedomiť, že od 1. januára 2025 prestane SR dostávať z EÚ akékoľvek financie na výstavbu a opravu ciest. Všetko si to budeme musieť hradiť z výberu diaľničných známok a mýta.

„Budeme mať cesty ako tankodrom a 850 mostov, ktoré sú v katastrofálnom stave uzatvoríme? Pýtame sa, či motoristi málo platia do štátneho rozpočtu, aby sa s nami takto zaobchádzalo a štát ohrozuje našu bezpečnosť,“ uzatvorili autodopravcovia.