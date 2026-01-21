Virálne video s Ficom zdieľal aj Trumpov syn Barron. „Ten chlapík má gule,“ napísal na platforme X - VIDEO

Na sociálnych sieťach sa šíri virálne videoslovenského premiéraRoberta Fica s jeho údajnými výrokmi po minulotýždňových rozhovoroch s americkým prezidentomDonaldom Trumpom a šéfom americkej diplomacieMarcom Rubiom, pri ktorých sa dotkli aj otázky Grónska.
Video neušlo pozornosti Trumpovho syna Barrona, ktorý ho zdieľal na svojom účte na platforme X spolu so svojim emotívnym komentárom. Fico podľa neho „šokoval EÚ“ a cituje ho slovami: „Trump jednoznačne presadzuje národno‑štátne záujmy USA. Keby EÚ konala rovnako, boli by sme v úplne inej pozícii.“
„Svetoví lídri neberú EÚ úplne vážne. Je to kvôli našim nezmyselným klimatickým cieľom a samovražednej migračnej politike,“ pritvrdil Fico podľa prezidentovho syna.
🚨 HOLY CRAP. Slovakia PM Robert Fico just STUNNED the EU after speaking with Donald Trump and Marco Rubio about Greenland.
“Trump is clearly pursuing the nation-state interests of the United States. If the EU acted the same way, we would be in a completely different position.”… pic.twitter.com/pCYHUJR7et
— ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) January 20, 2026
Barron Trump vo svojom príspevku zároveň tvrdí, že slovenský premiér povedal pravdu, ktorú sa európski lídri boja povedať. Prístup „America First funguje. Národné záujmy fungujú. Sila funguje,“ doplnil Trump mladší.
O Ficovi na záver napísal: „Tento chlapík je BASED“, čo je slangové hodnotenie používané v online prostredí na označenie niekoho, kto otvorene a tvrdo prezentuje svoje postoje.