Virálne video s Ficom zdieľal aj Trumpov syn Barron. „Ten chlapík má gule,“ napísal na platforme X - VIDEO

Barron Trump vo svojom príspevku zároveň tvrdí, že slovenský premiér povedal pravdu, ktorú sa európski lídri boja povedať.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
VLÁDA: Návšteva v Spojených štátoch amerických
Sprava: Prezident USA Donald Trump a predseda vlády SR Robert Fico počas stretnutia v sídle Mar-a-Lago na Floride pri príležitosti pracovnej návštevy vlády Slovenskej republiky v Spojených štátoch amerických (USA). Florida, USA, 17. január 2026. Foto: SITA/Úrad vlády SR
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Na sociálnych sieťach sa šíri virálne videoslovenského premiéraRoberta Fica s jeho údajnými výrokmi po minulotýždňových rozhovoroch s americkým prezidentomDonaldom Trumpomšéfom americkej diplomacieMarcom Rubiom, pri ktorých sa dotkli aj otázky Grónska.

Video neušlo pozornosti Trumpovho syna Barrona, ktorý ho zdieľal na svojom účte na platforme X spolu so svojim emotívnym komentárom. Fico podľa neho „šokoval EÚ“ a cituje ho slovami: „Trump jednoznačne presadzuje národno‑štátne záujmy USA. Keby EÚ konala rovnako, boli by sme v úplne inej pozícii.“

„Svetoví lídri neberú EÚ úplne vážne. Je to kvôli našim nezmyselným klimatickým cieľom a samovražednej migračnej politike,“ pritvrdil Fico podľa prezidentovho syna.

Barron Trump vo svojom príspevku zároveň tvrdí, že slovenský premiér povedal pravdu, ktorú sa európski lídri boja povedať. Prístup „America First funguje. Národné záujmy fungujú. Sila funguje,“ doplnil Trump mladší.

O Ficovi na záver napísal: „Tento chlapík je BASED“, čo je slangové hodnotenie používané v online prostredí na označenie niekoho, kto otvorene a tvrdo prezentuje svoje postoje.

Viac k osobe: Barron TrumpDonald TrumpRobert Fico
Okruhy tém: slovenský premiér Sociálne siete Virálne video

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk