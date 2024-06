Na stavbe rozšírenia D1 položia nosníky nového mostu, vyžiada si to obmedzenie dopravy

Práce na rozšírení úseku diaľnice D1 Bratislava – Triblavina a na stavbe križovatky D1 a D4 si cez víkend vyžiadajú dopravné obmedzenie v bratislavskej mestskej časti.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v piatok informovala, že je to potrebné pre zachovanie bezpečnosti cestnej premávky z dôvodu položenia nosníkov na nový most a ďalšej realizácie mostného objektu.

Trvanie úplnej uzávierky

Úplná uzávierka ulice Pri Mlyne vo Vajnoroch bude platiť od soboty 15. júna od 6:00 do nedele 16. júna do 19:00.

„V prípade skoršieho ukončenia prác bude doprava po úseku pustená skôr,“ uviedol hovorca NDS Tomáš Ferenčák.

V súvislosti s výstavbou križovatky D1 a D4 pokračujú práce na zhotovení obchádzkových trás, teda nových náhradných vetiev. Ako diaľničiari nedávno informovali, nové náhradné vetvy budú najskôr slúžiť pri presmerovaní tranzitu počas dvíhania, modernizácie a rozširovania D1. Neskôr to budú plnohodnotné vyraďovacie vetvy z D1 na križovatku D1 a D4.

Práce budú trvať do konca roka 2025

„Dokončenie križovatky zásadným spôsobom napomôže odbremeniť hlavné mesto od tranzitnej dopravy,“ dodali.

Práce by podľa zmluvy NDS so zhotoviteľom, poľskou spoločnosťou Budimex mali trvať tri roky, teda do konca roka 2025. Tá sa zaviazala rozšíriť 3,6-kilometrový úsek D1 a vybudovať prepojenie D1 a D4 pôvodne takmer za 111 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu.