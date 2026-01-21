Spoločný dokument SK8 a ZMOS vnímajú Demokrati ako dôležitý príspevok do diskusie o budúcnosti verejnej správy

Strana Demokrati vníma spoločný pozičný dokument združenia SK8 a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) ako dôležitý príspevok do vecnej, odbornej a zodpovednej diskusie o budúcnosti verejnej správy na Slovensku. Spoločný postup obcí, miest a samosprávnych krajov podľa strany potvrdzuje, že potreba reformy dozrela nielen na úrovni expertov, ale aj v samotnej praxi výkonu samosprávy.
Demokrati sú presvedčení, že len dlhodobo premyslená a odborne podložená reforma verejnej správy môže Slovensko pripraviť na výzvy vo zvyšku 21. storočia – od demografických zmien, cez regionálne rozdiely až po zvládanie budúcich kríz.
„Reforma verejnej správy nie je technickou otázkou pre úzky okruh odborníkov, ale kľúčovou podmienkou udržateľného rozvoja Slovenska v nasledujúcich desaťročiach. Bez funkčnej, decentralizovanej a dôveryhodnej verejnej správy nevieme dlhodobo zabezpečiť kvalitné verejné služby. Silná samospráva je nevyhnutným tiež predpokladom regionálneho rozvoja a sociálnej súdržnosti,“ uviedol za Demokratov odborník na verejnú správu Peter Markovič.
Reforma verejnej správy je nevyhnutná, SK8 schválila spoločný dokument na mimoriadnom zasadnutí
Demokrati deklarujú pripravenosť viesť so zástupcami najväčších a najsilnejších združení územnej samosprávy konštruktívny dialóg o obsahu navrhovanej reformy. Podľa strany je nevyhnutné, aby reforma vychádzala z princípov decentralizácie, subsidiarity a reálneho posilňovania kapacít územnej samosprávy.
„Dosť bolo centralizačných ambícií a krátkodobých politických cieľov, ktoré dlhodobo ubližujú rozvoju našej krajiny. Reforma verejnej správy musí priniesť predovšetkým užitočnú pomoc ľuďom. To znamená rýchlejšie, dostupnejšie a kvalitnejšie služby s menšou byrokraciou,“ doplnil generálny sekretár Demokratov Peter Markovič.
Združenie SK8 zasadalo v utorok 20. januára na mimoriadnom zhromaždení v Žiline, jediným bodom rokovania bolo schválenie pozičného dokumentu k reforme verejnej správy, ktorý vznikol v úzkej spolupráci so ZMOS. Župani ho jednohlasne schválili ako výsledok práce odborného tímu v reakcii na rastúci dopyt krajov, miest a obcí po systémovej zmene fungovania verejnej správy. Na dokumente pracovali takmer dva roky a opierali sa o skúsenosti každodennej praxe v miestnej aj regionálnej samospráve. Župani tak spoločne formulovali základné princípy budúceho nastavenia verejnej správy. Dôraz pritom kladú na pokračovanie decentralizácie, jasné a zrozumiteľné rozdelenie kompetencií medzi jednotlivé úrovne riadenia a tiež na vytvorenie stabilného a predvídateľného systému financovania samospráv. Zástupcovia krajov sa zhodli, že dokument je východiskom pre odbornú a vecnú diskusiu s vládou. Spoločný dokument oficiálne predstavia na odbornej konferencii 13. marca.