Technická univerzita v Košiciach sa dostala do Šanghajského rebríčka v oblasti baníctvo a mineralógia

Šanghajský rebríček je čínsky rebríček univerzít. Každý rok hodnotí vyše 1 800 univerzít z celého sveta, publikuje tisícku najlepších.
Logo Technickej univerzity v Košiciach. Foto: www.facebook.com
Technická univerzita v Košiciach (TUKE) dosiahla významný úspech na medzinárodnej scéne akademického výskumu. Ako jediná slovenská univerzita sa umiestnila vo svetovo uznávanom Šanghajskom rebríčku akademických inštitúcií, konkrétne v oblasti Mining & Mineral Engineering (baníctvo a mineralógia). „V tejto oblasti dosiahla umiestnenie v skupine 76.-100. miesta, čo je mimoriadne ocenenie pre TUKE a najmä pre Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG), ktorá v hodnotenej oblasti pôsobí,“ informuje TUKE na svojom webe.

Ako na svojom webe ozrejmuje Slovenská akademická informačná agentúra, Šanghajský rebríček je čínsky rebríček univerzít. Každý rok hodnotí vyše 1 800 univerzít z celého sveta, publikuje tisícku najlepších. „Rebríček okrem hodnotenie univerzít v celosvetovom meradle poskytuje aj hodnotenie podľa odborov, športových škôl a oddelení, a taktiež samostatný zoznam najlepších čínskych vysokých škôl,“ uvádza agentúra s tým, že Šanghajský rebríček používa na hodnotenie univerzít šesť ukazovateľov.

