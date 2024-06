Bratislava sa pripravuje na inauguráciu prezidenta, platiť budú viaceré dopravné obmedzenia

V súvislosti s inauguráciou prezidenta SR, ktorá sa uskutoční v sobotu 15. júna, upozorňuje polícia na viaceré dopravné obmedzenia. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, tie sa budú týkať najmä Starého Mesta, Devína a diaľničného obchvatu Bratislavy D1 a D2.

V okolí Reduty bude úplne vylúčená premávka vrátane električiek z ulíc Jesenského ulica, Mostová ulica, Námestie Ľ. Štúra a Rázusovo nábrežie, v čase od 07:00 do približne 13:30. Na Staromestskej ulici bude v čase približne od 12:30 do 15:30 obojsmerne uzavretá premávka od Mosta SNP po Hodžovo námestie.

„Zjazd bude umožnený z Mostu SNP v smere z Petržalky na Vajanského nábrežie a výjazd na Most SNP bude z nábrežia v smere do Petržalky,“ poznamenal hovorca. V čase približne od 16:30 do 18:00 čiastočne obmedzia dopravu na diaľničnom obchvate Bratislavy v úseku Letisko M. R. Štefánika po križovatku diaľnice D2/D4.

Čiastočné obmedzenia sa dotknú aj blízkosti Bratislavského hradu, hradu Devín, ako aj Mohyly generála M. R. Štefánika. Na plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky budú dohliadať hliadky dopravnej polície. Vodičov vyzývajú aby zvýšili svoju opatrnosť, ohľaduplnosť a rešpektovali pokyny policajtov, prípadne aby využili alternatívne trasy. K zvýšenej opatrnosti vyzývajú aj cyklistov.