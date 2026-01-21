4KA zablokovala v decembri minulého roka vyše 12 miliónov kybernetických hrozieb

Mobilná sieť SWAN prostredníctvom služby 4KA OCHRANA zaznamenala v decembri 2025 rekordný počet kybernetických hrozieb. Systém zablokoval až 12 101 960 nevhodných pokusov o škodlivé aktivity, ktoré pochádzali zo škodlivých domén, podvodných stránok a infikovaných zdrojov.
Zo zachytených hrozieb tvoria viac ako 94-tisíc prípadov konkrétne webové stránky zaradené na čiernu listinu. Z údajov vyplýva, že približne 29 % unikátnych zariadení v sieti bolo vystavených aspoň jednému pokusu o bezpečnostný útok, ktorý systém úspešne zastavil.
Objavili sa nové formy podvodov
Najrozšírenejším typom hrozieb bol malvér, škodlivý softvér poškodzujúci zariadenia a kradnúci dáta. Len v decembri bolo zaznamenaných a zablokovaných 11,8 milióna takýchto útokov. Druhá najčastejšia kategória predstavoval phishing, podvody zamerané na získanie citlivých údajov cez falošné e-maily, správy či formuláre, vysvetľuje produktová manažérka 4ky Andrea Čagalová.
V decembri sa objavili nové formy podvodov, vrátane falošnej webovej stránky napodobňujúcej oficiálny portál Telegram Premium. Táto stránka lákala používateľov na výhodné ponuky, ale v skutočnosti slúžila na krádež prihlasovacích, platobných a kryptomenných údajov.
Ďalším výrazným trendom boli podvody súvisiace s kryptomenami, kde útočníci rozposielali správy o nároku na kompenzáciu bitcoinmi za údaje, ktoré údajne unikli, alebo za neexistujúce poplatky.
Kybernetické hrozby sa vyvíjajú
Významnú pozornosť vzbudili taktiež falošné online kasína. Tieto weby imitovali dizajn a funkcie legitímnych herných platforiem a lákali používateľov na vysoké bonusy a registráciu bez overovania. Po zadaní osobných údajov dochádzalo k ich zneužitiu, často vo forme neoprávnených platieb.
Andrea Čagalová pripomína, že kybernetické hrozby sa neustále vyvíjajú a útočníci hľadajú stále nové metódy, ako oklamať používateľov. Služba 4KA OCHRANA však dokáže v reálnom čase blokovať prístup k nebezpečnému obsahu, čím efektívne chráni zákazníkov pred digitálnymi rizikami.
Táto ochrana je integrovaná priamo v sieti a jej aktivácia je veľmi jednoduchá – stačí jedno kliknutie v aplikácii, pričom nevyžaduje inštaláciu ďalšieho softvéru. Decembrové výsledky potvrdzujú, že takéto riešenie je dnes pre používateľov nielen výhodné, ale nevyhnutné.