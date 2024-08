Motoristov v Košiciach čakajú zmeny v doprave, dôvodom sú opravy viacerých ciest v meste (foto)

Motoristov v Košiciach čakajú zmeny v doprave. Dôvodom sú opravy viacerých ciest v meste. Ide o práce za viac ako 5,6 milióna eur na štyroch cestách a priľahlých chodníkoch.

Ako informuje mesto Košice, na Mliečnej ulici v Košickej Novej vsi sa už pracuje na temer 900 metrov dlhom úseku. Od budúceho týždňa sa začnú práce ja na Watsonovej, Jantárovej, a krátko na to aj na Tolstého ulici. Opravy ciest si vyžiadajú dopravné obmedzenia.

Práce nezasiahnu do Medzinárodného maratónu mieru

„Na Mliečnej a na Tolstého by malo byť hotovo v prvej polovici októbra. Na Watsonovej a Jantárovej sa bude pracovať tri mesiace, motoristi budú môcť opätovne využívať všetky štyri ich pruhy začiatkom novembra. Dovtedy sa tam bude na etapy jazdiť obojsmerne v dvoch pruhoch, doprava sa tam v každom smere zúži na jeden jazdný pruh,“ informuje samospráva.

Mesto Košice zdôraznilo, že práce by nemali zasiahnuť komfort bežcov počas Medzinárodného maratónu mieru, ktorý sa bude konať 5. októbra.

Vypnutá svetelná signalizácia

Na Watsonovej ulici bude nový asfalt na vyše 500-metrovom úseku chodníka i cesty, a to od križovatky s Komenského ulicou po odbočku na Mánesovú, obojsmerne.

„Stavebné práce sú rozdelené na dve etapy. V tej prvej, ktorá potrvá do konca septembra, sa bude na Watsonovej v smere od Okresného úradu k Botanickej záhrade opravovať severný jazdný pás. Oba pôvodné jazdné pruhy budú uzavreté,“ informuje mesto a dodáva, že na križovatke Watsonovej s ulicou Boženy Němcovej bude svetelná signalizácia vypnutá.

Obchádzková trasa

Na križovatke Komenského a Hlinkovej ulice by mala ostať v prevádzke. Doprava na Watsonovej bude vedená vo zvyšných dvoch pruhoch. „Pre každý smer bude k dispozícii jeden pruh so šírkou 3 metre. Vzhľadom na to dôjde k zaslepeniu vjazdov na Watsonovu z ulíc Urbánkova, Gogoľova, Hurbanova a Mánesova. Motoristi budú namiesto nich musieť využiť obchádzkovú trasu cez Havlíčkovu a Komenského ulicu,“ uviedlo mesto.

Dodalo, že na križovatke Watsonovej a Boženy Němcovej nebude možné odbočovať k Technickej univerzite, pokračovať bude možné len rovno, smerom na Festivalové námestie. „Z ulice Boženy Nemcovej bude možné odbočiť len doprava na Watsonovu, ísť rovno na Hurbanovu a ani doľava na Watsonovu v smere k Amfiteátru nebude možné,“ upozorňuje samospráva.

Dopravné obmedzenia

Dodala, že vodiči neodbočia ani od Festivalového námestia smerom na Hurbanovu ulicu. Mesto avizuje, že o dopravných obmedzeniach počas druhej etapy prác bude informovať po skončení tej prvej.

Zmeny čakajú od pondelka 5. augusta aj motoristov na Jantárovej ulici, kde budú mať stavebné práce na vyše 1,7 kilometra dlhom úseku tiež dve etapy.

„V tej úvodnej dostanú nový šat oba jazdné pruhy v smere od OC Aupark na stanicu Košice-predmestie a ďalej na križovatku s Južnou triedou. Pre automobilovú dopravu zostane prejazdný tzv. východný jazdný pás. Ten bude rozdelený na dva pruhy pre oba smery so šírkou po tri metre v každom z nich,“ vysvetľuje mesto Košice. Železničné priecestie Jarmočná v smere z Jantárovej, a tiež Pri bitúnku smerom na Jantárovú bude zjednosmernené.

„Znamená to, že z Jantárovej budete môcť odbočiť cez železničné priecestie na Jarmočnú ulicu, ale vrátiť sa naspäť na Jantárovu bude možné len po prejazde cez železničné priecestie pri Bitúnku,“ uvádza samospráva.

Obchádzka po Južnej triede

Doplnila, že Palárikova ulica bude prístupná z Požiarnickej iba smerom od Južnej triedy, pri výjazde z Omskej na Jantárovú sa ale bude dať odbočiť do oboch smerov. Na križovatke Južnej triedy s Jantárovou ulicou sa na Jantárovú nebude dať odbočiť, bude potrebné úsek obísť po Južnej triede.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Prístup na Palárikovu ulicu bude možné dostať v smere od Požiarnickej ulice, resp. od OC Cottbus. Umožnené bude aj odbočenie doľava z Jantárovej na Palárikovu v križovatke s Krivou,“ dodalo mesto. Avizuje tiež zákaz odbočenia vľavo na križovatke Jantárovej a Palackého, smerom k OC Aupark.

Motoristi sa k Námestiu osloboditeľov budú môcť dostať obchádzkou okolo budovy VSE na ulici Protifašistických bojovníkov, prípadne po odbočení vľavo na Senný trh. Svetelné signalizácie na križovatkách s Južnou triedou a Palackého budú počas prác funkčné.

Rekonštrukcia Tolstého ulice

„Budúcu stredu 7. augusta sa začne aj s rekonštrukciou celej Tolstého ulice od križovatky s ulicou Slovenskej jednoty po odbočku na čerstvo zjednosmernenú ulicu Obrancov mieru v dĺžke 550 metrov. Počas dvoch mesiacov trvajúcich stavebných prác bude Tolstého zjednosmernená v smere od Ulice Obrancov mieru po križovatku pri NBS (Slovenskej jednoty),“ informuje ďalej mesto Košice. Doplnilo, že prejazd bude možný od NBS smerom na Tomášikovú ulicu, a ďalej na Obrancov mieru.

Práce na tomto úseku by mali trvať približne do polovice októbra, po ich skončení by časť Tolstého ulice, v úseku medzi Tomášikovou a Obrancov mieru, mala ostať trvalo zjednosmernená. „Teda bude zakázané odbočiť v smere od ZŠ Tomášikova doprava ku križovatke s ulicou Obrancov mieru,“ uzavrelo mesto.