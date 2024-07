Z ulice Obrancov mieru v Košiciach je jednosmerka, zmena organizácie dopravy má zlepšiť bezpečnosť (foto)

Na ulici Obrancov mieru nastala zmena v organizácii dopravy, je z nej jednosmerka. Ako informovalo mesto Košice, ide o prvú etapu plánovaných opatrení, ktorými chce spolu s mestskou časťou Košice-Sever zabezpečiť zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v lokalite a skvalitniť režim parkovania.

Nové parkovacie miesta

„Ulica Obrancov mieru je už zjednosmernená od výjazdu z parkoviska na Obrancov mieru č. 2 v smere na Národnú triedu. Znamená to, že z Mieru, resp. od OC Beta na Obrancov mieru už neodbočíte,“ upozorňuje mesto. Uviedlo tiež, že v lokalite pribudlo celkovo 52 pozdĺžnych parkovacích miest, a to pred blokmi číslo štyri až štrnásť, a tiež pred obomi materskými školami.

„V celej zóne ohraničenej ulicami Hlinkova, Národná trieda, Slovenskej jednoty a Komenského sa už znížila maximálna povolená rýchlosť na 30 km/hod.,“ uvádza ďalej samospráva s tým, že zjednosmernenie premávky a zníženie rýchlosti by mali zvýšiť bezpečnosť lokality.

Ďalšie úpravy

Mesto tiež avizuje, že v druhej polovici augusta by mala byť zjednosmernená aj Tolstého ulica v smere od Obrancov mieru na Tomášikovú ulicu. „V tomto prípade bude teda zakázané odbočiť od v smere od ZŠ Tomášikova doprava na Tolstého,“ uviedlo.

V danom úseku by malo byť dané nové dopravné značenie až po tom, ako bude dokončená súvislá oprava predmetnej ulice. S tou by sa malo začať už čoskoro. Pribudnúť by malo aj 48 parkovacích miest.

„Mesto Košice a MČ Košice-Sever žiadajú vodičov, aby sledovali a dodržiavali dopravné značenie, maximálnu povolenú rýchlosť a jazdili opatrne a ohľaduplne,“ apelovalo mesto na záver.