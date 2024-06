Most pred Vojanmi je sprejazdnený v jednom pruhu, premávku reguluje svetelná signalizácia

Most pred obcou Vojany (okres Michalovce) je sprejazdnený v jednom jazdnom pruhu. Ako informoval Košický samosprávny kraj (KSK), prejazd cez most M1683 cez kanál pred obcou Vojany umožnilo podopretie nosníkov, čo zosilnilo nosnú konštrukciu.

Pred sprejazdnením most absolvoval statickú kontrolu a získal všetky potrebné povolenia. Ako župa ďalej uviedla, prejazd reguluje svetelná signalizácia, a to v jednom jazdnom pruhu. Maximálne povolená rýchlosť je 10 km za hodinu.

Z prejazdu je ale vylúčená nákladná doprava nad 22 ton. Kamionisti môžu naďalej využívať obchádzkovú trasu cez obce Stretava, Palín, Oborín či Trhovište.

„Rekonštrukcia tohto mosta bude prebiehať viac než rok. Nechceli sme, aby počas celej doby bol úsek úplne uzavretý a všetka doprava vedená po obchádzkových trasách. Preto sme sa snažili nájsť také riešenie, aby bol prejazd možný aj počas rekonštrukcie. Práce na podopretí nosníkov si z krajského rozpočtu vyžiadali viac ako 310 000 eur, vďaka nim je od teraz možný prejazd vozidiel do 22 ton v jednom jazdnom pruhu,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Zdôraznil, že stavebné práce budú pokračovať i v nasledujúcich mesiacoch, a apeloval na motoristickú verejnosť, aby rešpektovala dopravné obmedzenia. Po podopretí mosta pokračuje zhotoviteľ jeho komplexnou rekonštrukciou.

„Aktuálne sú odstránené nosníky a časti poškodenej nosnej konštrukcie. Nasledovať bude sanácia spodnej stavby mosta a rekonštrukcia opôr. Práce budú prebiehať v dvoch etapách, po poloviciach, tak, aby bol možný prejazd vozidiel vždy v jednom jazdnom pruhu. Pôvodné nosníky budú nahradené novými, železobetónovými. Súčasťou prác bude tiež osadenie nových bezpečnostných zariadení, zábradlí a zvodidiel,“ približuje košická župa.

Doplnila, že rekonštrukciou by mal prejsť aj priľahlý úsek vozovky dlhý zhruba 200 metrov. V pláne sú i spätné úpravy terénu v okolí mosta.

Most s dĺžkou temer 57 metrov z roku 1963 je postavený z nosníkov typu Vloššák. Počas celej svojej existencie neprešiel väčšou rekonštrukciou. Vlani v novembri ho pre havarijný stav úplne uzavreli. Jeho celková rekonštrukcia by mala stáť viac ako 2,1 milióna eur, financie pochádzajú z rozpočtu KSK. Podľa zmluvy by práce mali byť hotové do budúcoročného júna.