Modranské vinobranie prinesie viaceré dopravné zmeny. Cestujúcich čakajú posilnené autobusové linky aj zmeny trás

Od piatka 6. do nedele 8. septembra sa uskutoční tradičné Modranské vinobranie. Spoločnosť Arriva v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom pripravila aj tento rok pre návštevníkov oberačkových slávností posilnené autobusové spoje vo večerných a nočných hodinách.

„Posilnené spoje a dočasné zmeny trás nám umožnia obslúžiť zvýšený počet cestujúcich a minimalizovať dopravné obmedzenia,“ uviedol hovorca spoločností Arriva na Slovensku Peter Stach.

Tri zastávky budú úplne zrušené

V súvislosti s podujatím budú od štvrtka 5. septembra od 12:00 do pondelka 9. septembra do približne 12:00 dočasne zmenené trasy liniek 506, 539, 540, 550, 565 a 599. Zastávky Modra, Štefánikova a Modra, Dukelská budú počas tohto obdobia úplne zrušené. Linky 506, 540, 550, 565 a 599 budú obojsmerne premávať obchádzkou cez Šúrsku a Dolnú ulicu, kde budú zastavovať na zastávke Modra, Šúrska (na znamenie).

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ranný spoj 539/87 v piatok 6. septembra a v pondelok 9. septembra vynechá zastávky Modra, Šúrska a Modra, Dukelská a namiesto nich zastaví na zastávke Modra, Dolná.

Vypravené budú aj posilové spoje

V piatok 6. septembra a v sobotu 7. septembra vypravia posilové spoje. Prvým bude linka 539 zo zastávky Modra, Štúrova na zastávku Šenkvice, Žel. stanica s odchodmi o 21:41, 22:41 a 23:41. Spoje budú nadväzovať na vlaky linky S50 smerujúce do Trnavy a Bratislavy. Ďalším posilovým spojom bude linka 540 zo zastávky Modra, Štúrova s odchodom o 22:21 do Pezinka, Žel. stanice a o 23:11 do Bratislavy, AS.

V noci zo 6. na 7. septembra a zo 7. na 8. septembra vypravia spoj linky 540 s odchodom o 00:00 zo zastávky Modra, Štúrova do Bratislavy, AS. „Na všetkých posilnených spojoch platí bežná tarifa IDS BK,“ uvádza dopravca. Vzhľadom na výluku v centre Modry budú spoje linky 540 zastavovať okrem zastávky Štúrova aj na zastávke Šúrska.