Viaceré obmedzenia aj jednosmerka. Cestu medzi Modrou a Pezinkom opravia

V 18. marca začnú na ceste II/502 v obci Vinosady v okrese Pezinok rekonštruovať vozovku. Ako informuje hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman, vzhľadom na rozsah použitej technológie bude doprava zjednosmernená v smere z Modry do Pezinka. Dôvodom je minimalizovanie časových át vodičov pri prejazde obcou Vinosady. Cesta by mala byť hotová do dvoch mesiacov.

Uzávierka v dvoch úsekoch

Uzávierka cesty bude v dvoch úsekoch, vždy jedného jazdného pruhu, a to v dĺžkach 518 metrov a 760 metrov. Obchádzková trasa zo smeru od Bratislavy/Senca bude vyznačená od okružnej križovatky na ceste II/502 po ceste III/1086 do obce Šenkvice, následne po ceste III/1046 smer Modra/Vištuk až do Modry a po ceste II/502 až do obce Vinosady. Celková dĺžka obchádzkovej trasy je 10,4 kilometra.

Obchádzková trasa zo smeru jazdy od Malaciek/Perneku bude vyznačená od mimoúrovňovej križovatky ciest II/503 a II/502 a následnou jazdou do Pezinka smerom od okružnej križovatky na ceste II/502 s cestou III/1086 s odbočením na cestu III/1086 do obce Šenkvice. V Šenkviciach po ceste III/1046 smer Modra/Vištuk, až do Modry a následne po ceste II/502 až do obce Vinosady. Celková dĺžka obchádzkovej trasy je 11,4 kilometra.

Zmeny v prímestskej autobusovej doprave

Z dôvodu opravy vozovky vo Vinosadoch nastanú zmeny aj v prímestskej autobusovej doprave, a tood pondelka 18. marca až do odvolania.

„Aj v tomto roku pokračujeme v rozsiahlej modernizácii župných ciest II. a III. triedy. Do údržby a rekonštrukcie komunikácií plánujeme investovať vyše 31 miliónov eur,“ poznamenal predseda BSK Juraj Droba. Ako dodal, celkovo zrevitalizujú 61 kilometrov ciest a sedem mostov.