Meškajúce lety, niekoľkohodinové čakanie aj chýbajúca batožina. Aká je situácia na letiskách a čo robiť, keď sa vám stratí kufor?

Cestujúci, ktorí leteli z Prahy na dovolenku, zažili na začiatku júla krušné chvíle. Meškali lety, museli čakať hodiny na letisku a viacerým chýbala batožina. Letecká doprava tam skolabovala a deväť letov odletelo s prázdnym nákladným priestorom.

TV Joj vo svojej reportáži na stránke Noviny.sk zisťovala, aká je situácia na letisku v Bratislave a čo robiť, ak sa vám stratí kufor.

Kombinácia mnohých faktorov

Na Letisku Václava Havla je už situácia stabilizovaná, hoci hovorkyňa Klára Divíšková priznala, že ešte stále dochádza k preťaženiu letovej prevádzky. Zároveň uviedla, čo bolo príčinou.

„Bola to kombinácia mnohých faktorov. Prvým z nich je preťaženosť letovej prevádzky. Zároveň tiež časté meškania letov. A tým, že ten let mešká tak narážame na narázový nedostatok personálnych kapacít českej, respektíve linkovej spoločnosti, ktorá odbavuje tie kufre. V praxi to vyzerá tak, že do jednej hodiny keby dorazili tri lietadla, dorazí ich desať a v tú chvíľu tí pracovníci chýbajú,“ dodala hovorkyňa.

V Bratislave zvládajú nápor

Tamojšie letisko preto prijalo špeciálneho krízového manažéra. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave tiež zažíva nápor cestujúcich. Našťastie, k takej situácii ako v Prahe tu nedošlo a ani tu nie sú výrazné meškania. Zároveň cestujúci od vystúpenia lietadla nečakajú na batožinu dlhšie ako hodinu, to však závisí od spoločnosti a typu lietadla.

V prípade, že cestujúci má poškodenú batožinu, kontaktovať by mal okamžite oddelenie strát a nálezov na letisku, kde spíše protokol. Hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová tiež odporúča odfotiť si kufor.

Stratená batožina

„My potom kontaktujeme leteckú spoločnosť, a tá potom na svoje náklady cestujúcemu buď zabezpečí opravu batožiny alebo preplatenie nákladov na opravu tej batožiny alebo dokonca aj vlastný kufor alebo nový kufor,“ vysvetlila hovorkyňa.

Rovnaký postup treba zvoliť aj pri stratenej batožine. Pomôcť môže tiež adresa hotela, ak cestujúci priletel do zahraničia a bude tam ubytovaný. Pri prílete zase treba vymeniť štítok za domácu adresu.

Viac si prečítajte na stránke Noviny.sk.