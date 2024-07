Lietadlá počas letnej sezóny meškajú častejšie. Kedy cestujúcim vzniká právo na pomoc a odškodnenie?

V hlavnej letnej sezóne je viac nielen áut na cestách, ale aj lietadiel vo vzduchu. Pri preťaženej leteckej doprave v tomto období pre nárast charterových letov s dovolenkármi sa zvyšuje pravdepodobnosť ich meškania.

Cestujúci majú nárok na odškodnenie v prípade, ak oneskorenie letu nespôsobila tzv. vyššia moc, napríklad nepriaznivé počasie. Teda, ak ho zavinila samotná letecká spoločnosť.

Letecký dopravca má ponúknuť pomoc

Pri očakávanom väčšom meškaní minimálne dve hodiny oproti plánovanému času odletu, v závislosti od rôznej dĺžky oneskorenia a vzdialenosti letov, má letecký dopravca ponúknuť cestujúcim pomoc. A to v podobe jedla a občerstvenia zodpovedajúceho času čakania.

„Môže byť poskytnuté vo forme stravných poukážok na kúpu občerstvenia v prevádzkach na letisku. Okrem toho sa cestujúcemu bezplatne ponúknu dva telefónne hovory, telexy alebo faxové správy, či e-maily,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Demovičová.

Týka sa to prípadov predpokladaného meškania letov 2 hodiny a viac pri letoch do vzdialenosti 1 500 kilometrov, 3 hodiny a viac pri všetkých letoch v rámci európskeho spoločenstva nad 1 500 kilometrov a všetkých ostatných letov od 1 500 do 3 500 kilometrov, alebo 4 hodiny a viac v prípade letov, ktoré nespadajú do vyššie uvedených možností.