Medzinárodný maratón mieru si v Košiciach vyžiada rozsiahle obmedzenia, týkajú sa aj hromadnej dopravy

Medzinárodný maratón mieru (MMM) počas najbližších dní ovplyvní aj mestskú hromadnú dopravu (MHD) v Košiciach. Ako informoval Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), zmeny zasiahnu hromadnú dopravu v metropole východu počas soboty aj nedele 5. a 6. októbra.

Účastníci maratónu budú môcť počas týchto dní cestovať zadarmo, bude potrebné, aby sa preukázali štartovým číslom. DPMK avizuje aj mimoriadne linky RA a M. Linka RA bude vypravená o 12:52. Vyrazí zo Staničného námestia a jej trasa povedie okolo Jakabovho paláca, Mlynskej Bašty, cez Národné námestie, okolo Okresného úradu, Botanickej záhrady, okolo Amfiteátra a jazdu ukončí vo vstupnom areáli U. S. Steel.

Vylúčená električková doprava

„Zvoz a odvoz zamestnancov USS z/na obednú pracovnú zmenu (linky RA + F) zabezpečia bežné spoje,“ informuje DPMK. Linka M bude premávať medzi západnou a východnou časťou mesta, a to v 30-minútových intervaloch. Trasa povedie medzi Palackého, okolo Gymnázia Opatovská, Teplárne, SOŠ automobilovej ku Krajskému súdu, a späť.

Pri Krajskom súde bude zastavovať na oboch zastávkach, teda v oboch smeroch. Prepravné poriadky mimoriadnych liniek možno nájsť na webe a sociálnych sieťach DPMK. V sobotu od poludnia bude vylúčená električková doprava na úseku medzi Staničným námestím a Námestím osloboditeľov, viaceré električkové linky budú premávať po upravených trasách.

Náhradná linka X

Linky 2 a 3 sa zlúčia s linkou 1 a ich spoje doplnia spoje tejto linky. Električky s číslom 6 budú premávať medzi Havlíčkovou a Rybou, kam bude premávať aj električka R1. Tá bude jazdiť po upravenej trase medzi Rybou a Vstupným areálom U. S. Steel. Električky budú premávať podľa osobitných prepravných poriadkov.

„Od soboty 5. októbra od 12:00 do nedele 6. októbra do 8:00 budú všetky autobusové linky premávajúce cez Námestie osloboditeľov smer Dom umenia/Krajský súd premávať po južnej strane OC Aupark a zastavia na stanovišti linky č. 11 pri poisťovni Allianz,“ informuje DPMK. Vypraví aj náhradnú linku X, ktorá bude v 15-minútovom intervale premávať medzi Námestím osloboditeľov a Staničným námestím, a späť.

Otvárací ceremoniál MMM

V neskorých popoludňajších hodinách, medzi 16:45 a 17:30 sa na Námestí Maratónu mieru bude konať otvárací ceremoniál MMM, pričom mestskej hromadnej doprave bude umožnený prejazd cez námestie. Dopravu bude riadiť polícia, no cestujúci by mali počítať s tým, že môže nakrátko dôjsť k prerušeniu dopravy. Aj v nedeľu 6. októbra sa budú meniť trasy a odchody spojov MHD.

„Opatrenia pre električkovú dopravu budú platiť v čase od 4:00 do 7:00 (opatrenia pokračujúce zo soboty) a v čase od 7:00 do 15:30 na zmenených trasách. O 7:00 dôjde k uzavretiu Štúrovej ulice, o 8:00 aj k uzatvoreniu ulíc Hviezdoslavova a Boženy Němcovej. Opatrenia pre autobusovú dopravu budú platiť v čase od 4:00 do 7:50 (opatrenia pokračujúce zo soboty) a v čase od 7:50 do 14:20 na zmenených trasách,“ uviedol dopravný podnik.

Autobusy na sídlisku Ťahanovce

Autobusy aj električky budú premávať podľa osobitných cestovných poriadkov. Bez zmien by mali ostať autobusové linky 26, 28 a 34, a tiež električková linka R2. Premávať nebudú električkové linky 2 a 7, taktiež nebudú premávať autobusy medzi Májovou a Železničnou stanicou Ťahanovce.

Električky s číslom 3 budú premávať po Južnej triede, avšak len po koľaji smerom na Námestie osloboditeľov. „Električková linka 4 premáva obojsmerne iba po koľaji v smere do Barce,“ dodal DPMK.