Košičanov čakajú dopravné obmedzenia aj zmeny v hromadnej doprave, dôvodom je Národný pochod za život

Národný pochod za život prinesie do Košíc v nedeľu 22. septembra dopravné obmedzenia aj zmeny v MHD. Ako mesto informovalo na sociálnej sieti, ulice, ktorými bude pochod prechádzať, teda Hlavná, Alžbetina, Šrobárová, Kuzmányho a Hviezdoslavova budú od 9:00 postupne uzatvárané. Na hlavných križovatkách bude dopravu riadiť polícia, tá bude môcť zároveň určiť individuálne výnimky zo zákazu vstupu.

Vyhradená ulica pre autobusy

„Moyzesova ulica bude vyhradená výlučne pre autobusy návštevníkov, pričom na základe usmernenia polície bude na tejto ulici zabezpečené aj parkovanie autobusov,“ upozorňuje samospráva.

MHD by približne do 14:00 mala fungovať v normálnom režime. Následne od 14:00 do približne 17:00 by mala byť prerušená električková doprava na uliciach Kuzmányho a Hviezdoslavovej.

„V čase od 14:00 hod. do uvoľnenia Moyzesovej ulice bude vylúčená autobusová doprava cez Moyzesovu ulicu,“ dopĺňa mesto Košice. Na zmeny v MHD upozorňuje aj Dopravný podnik mesta Košice (DPMK).

Zasiahne aj premávku električiek

Pochod zasiahne do premávky električiek číslo 1, 2, 4, 6, 7, 9 a R3. Väčšina z nich bude premávať po náhradných trasách, s výnimkou liniek číslo 1 a 2.

Linku číslo 1 nahradí linka číslo 3, ktorá bude jazdiť na trase medzi sídliskom Nad jazerom a Staničným námestím, a ktorá bude premávať v desaťminútovom intervale. Namiesto linky číslo 2 zas bude jazdiť náhradná linka X, a to medzi zastávkami Bocatiova a Havlíčkova.

Zmeny sa dotknú aj autobusových liniek, a to čísel 12, 13, 17, 19 a 36, ktoré budú odklonené na náhradné trasy. DPMK upozornil, že obmedzenia na autobusových linkách potrvajú približne do 19:00. Podrobné informácie, ako aj prepravný poriadok náhradnej linky X, sú dostupné na webe i sociálnych sieťach DPMK.