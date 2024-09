Doprava na D1 pri Hlohovci bude presmerovaná kvôli oprave mosta, práce potrvajú do novembra

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. oznámila, že z dôvodu realizácie stavby „Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-073 Hlohovec, pravý most“, sa uskutoční v dňoch od 02.09.2024 (pondelok) do 17.11.2024 (nedeľa) čiastočná uzávierka diaľnice D1,v smere staničenia vpravo. Počas realizácie stavby bude doprava vedená vo voľných jazdných pruhoch v režime 3 plus 1.

Prípravy v rámci realizácie stavby začnú už v dňoch 31.08.2024 (sobota) a 01.09.2024 (nedeľa). Počas dopravných obmedzení budú zabezpečené dopravné značenia.

Vodičov v tejto súvislosti NDS žiada, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky a rešpektovali dočasné dopravné značenia, ktorými budú označené úsekové obmedzenia cestnej premávky. Zvýšením pozornosti a dôsledným dodržiavaním pravidiel cestnej premávky a dopravného značenia sa môže predísť mnohým kolíznym situáciám v danom úseku počas konania uzávierky.