Nová električková trať do Petržalky by mala byť hotová do konca roka, práce prebiehajú na viacerých miestach

Predĺženie električkovej trate do bratislavskej Petržalky by malo byť hotové do konca tohto roka. Pre agentúru SITA to uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla.

„Robíme všetko pre to, aby bola trať dokončená do konca roka 2024, a aby električka previezla prvých cestujúcich na začiatku roka 2025,“ priblížil.

Rekonštrukcia lávky pre peších

Zároveň dodal, že plné spojazdnenie križovatky Jantárova cesta – Lietavská v oboch smeroch predpokladajú na konci októbra. Mesto sa vyjadrilo tiež k rekonštrukcii lávky pre peších ponad Chorvátske rameno, pri veľkom Draždiaku, ktorá je v nevyhovujúcom stave.

„Termín výstavby lávky, ktorá nie je priamo súčasťou projektu Petržalskej električky, závisí od rozpočtových možností mesta v ďalšom roku,“ poznamenal Bubla.

Nový cyklochodník

V rámci výstavby električkovej trate pokračujú s prácami na prestupnom uzle Farského, kde vznikne združená zastávka bus-električka. Pokladajú tu kasselské obrubníky a dlažbu, realizujú stromové jamy.