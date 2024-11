Diaľničiari zverejnili štúdiu realizovateľnosti pre diaľnicu D1 po Ukrajinu, analytici odporúčajú optimalizovať náklady

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zverejnila štúdiu uskutočniteľnosti pre D1 na východe. Diaľnica D1 patrí medzi najvyššie dopravné priority ako súčasť Transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Úsek od Bidoviec po hranicu s Ukrajinou v dĺžke 70 km môže podľa odhadu NDS stáť 1,4 – 1,8 mld. eur.

„Z čoho bude projekt financovaný zatiaľ nie je jasné. Projekt je na začiatku prípravy, kedy je priestor a čas skúmať rôzne trasy a nájsť ideálne riešenie. Ako najlepšiu z posudzovaných alternatív vybrala štúdia trasu cez horský priechod Dargov bez tunela, ktorá ďalej obchádza Michalovce severnou stranou a ústi v existujúcom hraničnom priechode Vyšné Nemecké,“ píše Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na sociálnej sieti.

Varianty so štyrmi pruhmi

Na ceste medzi Bidovcami a Michalovcami už dnes jazdí okolo 14 000 vozidiel denne, čo je viac ako jej kapacita. Na rok 2060 štúdia navyše prognózuje nárast až do 19 000 áut. Výstavba diaľnice v plnom profile, t. j. so štyrmi pruhmi, je preto pre tento úsek opodstatnená.

Štúdia skúmala všetky varianty so štyrmi pruhmi, hoci ďalej od Michaloviec po Sobrance až k hranici sa intenzita dopravy výrazne znižuje. Aj podľa samotnej štúdie tu aj výhľadovo v roku 2060, kedy sa očakáva dvojnásobný nárast dopravy, bude stačiť dvojpruhová diaľnica.

Štyri pruhy by sa tu podľa nej oplatili, až keby pribudlo aspoň päťnásobne viac áut a na to by sa muselo naplniť viacero optimistických predpokladov. Ukrajina by musela vstúpiť do EÚ, preferované diaľničné spojenie z vnútrozemia Ukrajiny do Európy by muselo ísť cez Slovensko, nie rýchlejšou trasou cez Poľsko a muselo by dôjsť k presunu prepravy zo železničnej na cestnú dopravu.

Optimalizácia nákladov projektu

Preto ÚHP odporúča zaoberať sa možnosťami optimalizácie nákladov projektu. Najväčšie úspory môže priniesť výber trasy cez priechod Dargov a okolo Michaloviec a zvolený počet pruhov. Analytici ďalej odporúčajú finálnu trasu zvoliť po zohľadnení aktualizovaných prepočtov.

Medzitým sa totiž zmenila metodika pre analýzu nákladov a prínosov a potrebné je upraviť aj dopravný model, čo by potenciálne mohlo zvýšiť prínosy projektu a mať vplyv na to, ktorý variant je najlepší.