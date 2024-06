Cestujúci prejavili záujem o novú linku Pegasus Airlines, do Istanbulu sa bude z Bratislavy lietať častejšie

Len po mesiaci od otvorenia novej pravidelnej leteckej linky z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave do tureckého Istanbulu zvyšuje dopravca Pegasus Airlines počet letov.

Namiesto dvoch letov tri

Pre záujem cestujúcich o toto spojenie bude miesto pôvodných dvoch letov od augusta letecky spájať obe mestá trikrát týždenne. Ako v utorok informovala letisková spoločnosť, ku frekvenciám letov v stredy a nedele pribudne aj v piatok.

„Tri lety v týždni sú v pláne až do konca letného letového poriadku, do konca októbra 2024,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.

Priame lety z Bratislavy na istanbulské letisko Sabiha Gökçen spustila turecká letecká spoločnosť Pegasus Airlines od 18. mája.

Pravidelná linka celoročne

Cestujúci odlietajúci z bratislavského letiska môžu navyše využiť v Istanbule prestupné letecké spojenia a pokračovať v cestách do ďalších regiónov Turecka, napríklad do Kapadócie, ale aj do destinácií na Blízkom východe ako sú Kuvajt, Bahrajn, Omán, ale aj gruzínske Tbilisi.

„Pravidelná linka z Bratislavy do Istanbulu bude v prevádzke celoročne, aj počas zimného letového poriadku, ktorý sa v letectve začne od konca októbra a potrvá do konca marca 2025,“ priblížila Veronika Demovičová.