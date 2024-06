Letisko Bratislava opäť obnovilo spojenie do Podgorice, lietať sa bude dvakrát týždenne

Cestujúci odlietajúci z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave môžu aj tento rok využiť pravidelné priame lety z Bratislavy do Podgorice v Čiernej Hore. Od polovice júna ich opäť obnovila letecká spoločnosť Air Montenegro, ktorá ich ako novinku s odletom z Bratislavy spustila len vlani v júni.

Bratislavské letisko o tom informovalo vo štvrtok s tým, že z Bratislavy sa lieta počas leta do hlavného mesta Čiernej Hory, ktorá leží pri Jadranskom mori, dvakrát týždenne – v stredu a sobotu.

„Po prvý raz v letnej sezóne odleteli cestujúci z bratislavského letiska do Podgorice v stredu 12. júna, posledný prílet a odlet je naplánovaný na 21. septembra. Priamy let do hlavného mesta Čiernej Hory lietadlom typu Embraer E95 trvá 1 hodinu a 20 minút,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.

Okrem pravidelných letov do Podgorice, kam si môžu zakúpiť letenky individuálni cestujúci, zabezpečuje dopravca Air Montenegro počas letného letového poriadku aj charterové lety z Bratislavy do Tirany v Albánsku a spiatočne. Využívajú ich cestovné kancelárie pre svojich klientov.

„Zároveň upozorňujeme, že platnosť pasu alebo občianskeho preukazu osôb cestujúcich do Čiernej Hory aj Albánska musí byť dlhšia ako tri mesiace pri odchode z krajiny,“ dodala Veronika Demovičová.