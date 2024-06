Letisku v Bratislave stúpol počet cestujúcich, za päť mesiacov vybavilo takmer pol milióna ľudí

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave s blížiacimi sa letnými mesiacmi zaznamenalo zvýšený nárast počtu cestujúcich. Za päť mesiacov tohto roka ich na odletoch a príletoch vybavilo celkovo viac ako 487-tisíc.

Je to o osem percent viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy bránami najväčšieho domáceho letiska prešlo skoro 453-tisíc pasažierov.

Najčastejšie destinácie

Letisko v stredu zároveň informovalo, že v samotnom máji vybavilo spolu takmer 129-tisíc osôb, čo je o štyri percentá viac ako v máji 2023.

„Počas prvých piatich mesiacov roka odlietalo najviac cestujúcich do Londýna, Milána, severomacedónskeho Skopje, do Dublinu, Malty či Ríma a prilietalo z nich do Bratislavy,“ uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Demovičová.

Vyše 9-tisíc letov

Od začiatku roka do konca piateho mesiaca sa uskutočnilo na letisku v slovenskej metropole spolu 9 222 letov.

„Bolo to o šesť percent viac pohybov lietadiel ako počas vlaňajška, keď bolo v danom období zaznamenaných 8 718 všetkých odletov a pristátí,“ priblížila Veronika Demovičová.

V máji zaznamenalo bratislavské letisko 2 231 letov – vzletov i pristátí, o štyri percentá menej ako vlani v tom istom mesiaci.