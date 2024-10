České aerolínie prestanú existovať ako samostatná firma. Čo stálo za ich úpadkom?

Letecká spoločnosť České aerolínie (ČSA) po 101 rokoch existencie ako samostatná letecká spoločnosť o niekoľko dní prestane predávať vlastné letenky a stanú sa iba značkou v portfóliu skupiny Smartwings. Informuje o tom portál ČT24.

Za úpadkom ČSA stáli objektívne dôvody, napríklad teroristický útok z 11. septembra, kríza na trhu s ropou, nástup nízkonákladových dopravcov alebo pandémia COVID-19. Pod zánik ČSA sa však podpísali aj ekonomické spory vo vnútri firmy a politické nominácie manažérov, neskúsených v leteckej doprave, píše portál.

Prvý pravidelný let ČSA uskutočnili 29. októbra 1923. Pilot Karel Brabenec naštartoval na pražskom letisku Kbely motor svojho dvojplošníka Aero Brandenburg a odletel do Bratislavy so siedmimi stovkami šesťdesiatimi gramami pošty a jedným cestujúcim na palube. V sobotu 26. októbra pred desiatou večer pristane na pražskom letisku lietadlo Českých aerolínií z Paríža a bude to posledný samostatný let ČSA.

Skratka OK zmizne z leteniek a cestujúci na palubnej vstupenke už nebudú mať číslo letu OK, ale QS leteckej spoločnosti Smartwings, pod ktorú teraz České aerolínie patria.