Pasažieri letu spoločnosti Ryanair zažili chvíle strachu, pred štartom lietadla začal horieť jeden z motorov

Let spoločnosti Ryanair so 184 cestujúcimi z Brindisi do iného talianskeho mesta Turín museli vo štvrtok zrušiť po tom, ako krátko pred štartom začali z jedného z motorov šľahať plamene.

Ako referuje web Daily Mail, všetkým osobám na palube sa podarilo uniknúť z lietadla bez zranení.

Lietadlo malo odletieť z Brindisi vo štvrtok okolo 8:35 miestneho času. Miestne médiá informovali, že požiar vznikol v dôsledku vážneho problému s motorom.

Talianske noviny Corriere Della Sera informovali, že všetci na palube boli po „chvíľach strachu“ eskortovaní pomocou nafukovacej šmýkačky a dodali, že všetky lietadlá na letisku boli uzemnené na necelé tri hodiny, kým im o 11:25 miestneho času opäť povolili letieť.

Pasažieri zrušeného letu sa napokon do Turína dostali náhradným lietadlom