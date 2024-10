Popradské letisko zažíva najúspešnejší rok za polstoročie, prekonalo rekordný počet odbavených cestujúcich

Letisko Poprad-Tatry prekonalo hranicu 100-tisíc odbavených cestujúcich, čím sa preň stal rok 2024 najúspešnejším za posledných 50 rokov. Informoval o tom v utorok počas tlačovej besedy predseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ letiska v Poprade Patrik Františka.

Predpokladá, že do konca roka by sa mohli dostať na métu 120-tisíc odbavených cestujúcich. Zatiaľ najúspešnejším rokom v tejto štatistike bol podľa jeho slov rok 1976, keď sa za bývalého Československa z popradského letiska lietalo do celého sveta a dokázali tu odbaviť viac ako 153-tisíc cestujúcich.

Počet leteckých pohybov

Riaditeľ letiska pod Tatrami poukázal aj na počty leteckých pohybov. „Za deväť mesiacov sa nám podarilo prekonať rok 2019 a do konca roka sa blížime k historickým pohybom, ktoré boli najúspešnejšie v roku 2023,“ uviedol.

V rámci zloženia cestujúcich tvorili 30 až 35 percent cestujúci prichádzajúci z Veľkej Británie. Hoci oficiálne štatistiky Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Vysoké Tatry ešte k dispozícií nemá, podľa jej výkonnej riaditeľky Lucie Blaškovej bol ich nárast citeľný.

Charterové lety do egyptskej Hurghady

Po ukončení letnej sezóny sa už letisko pod Tatrami pripravuje na zimu. Novinkou v rámci nej budú po prvýkrát lety do tepla, od 14. novembra spúšťa charterovú linku do egyptskej Hurghady. Pokračovať bude aj celoročné spojenie s Londýnom, ktorému pribudla tretia rotácia. Z Popradu sa tak do Londýna bude lietať päťkrát týždenne.

„Letecké spojenie s Londýnom je pre nás prísľubom na nárast príjazdového cestovného ruchu. Očakávame teda, že Britov by mohlo v horách pribudnúť viac. O lyžovačku vo Vysokých Tatrách majú záujem, pretože je pre nich leteckými spojeniami dostupná, ale je dostupná aj cenovo oproti európskym lyžiarskym strediskám,“ skonštatovala Blašková.

Pripravovaný nový zákon

Letisko podľa Františku spolupracuje aj s Ministerstvom cestovného ruchu a športu SR. Poukázal tak na pripravovaný nový zákon, ktorý má vstúpiť do platnosti od 1. januára 2025.

„V tejto súvislosti sa tam plánujú dve pravidelné linky, ktoré budú podľa tohto zákona riešené tak, aby tomuto letisku, regiónu, pomohli aj prívozom turistov, nielen vývozom našich turistov za dovolenkou,“ naznačil.