Bratislavský nákladný prístav by sa mal v budúcnosti presunúť z centra mesta, premení sa na modernú štvrť (video)

Bratislavský nákladný prístav by sa mal v budúcnosti presunúť z centra mesta o niekoľko kilometrov južne do Páleniska. Tým sa vytvorí priestor na premenu dnešného prístavu na modernú štvrť svetovej úrovne. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol minister dopravy Jozef Ráž.

Potreba modernizácie

Spoločnosť Verejné prístavy je dnes vlastníkom pozemkov v takzvaných troch bazénoch. „Ten, ktorý sa dnes používa ako hlavný nákladný prístav, je v dosť zúfalom stave a potrebuje modernizáciu,“ poznamenal minister s tým, že tento prístav sa stále viac posúva k centru mesta, tým ako sa centrum rozrastá.

„Náš dlhodobý plán, ktorý vychádza z rôznych dokumentov o dopravnej obslužnosti, cez dokumenty Európskej komisie a cez nálezy NKÚ hovorí o tom, že treba vybudovať nový prístav a lokalitu tzv. zimného prístavu treba použiť pre rozvoj nového bratislavského centra,“ dodal Ráž.

Nová lodenica

Zimný prístav, ktorý je najstaršou časťou bratislavského nákladného prístavu, má byť postupne pretransformovaný na novú modernú štvrť. Ešte predtým však musia vytvoriť nový multimodálny prístav s napojením na železničnú dopravu v bazéne Pálenisko.

„Tretí bazén je Lodenica, v ktorom máme v pláne formou nejakého verejného a súkromného partnerstva vytvoriť novú lodenicu, ktorá by dokázala vymieňať staré motory za nové ekologické pre všetky plavidlá na Dunaji,“ doplnil minister.

Predbežné časové obdobie

Minulý týždeň získal Metropolitný inštitút Bratislavy zákazku, ktorá má na starosti vytvoriť novú víziu rozvoja dotknutého územia.

Predbežná časová os hovorí o vytvorení vízie v termíne do februára 2026, po ktorej bude nasledovať štúdia uskutočniteľnosti v predpokladanom termíne november 2026, urbanistická štúdia v decembri 2027, územnoplánovacia štúdia o rok neskôr a schválenie zmien a doplnkov územného plánu mestským zastupiteľstvom v decembri 2029. Časové obdobia sú podľa Ráža nastavené veľkoryso a dúfa, že skutočné termíny budú kratšie.

„Už predtým sme diskutovali s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom o tom, že ako vzor by sa prebral príklad z nemeckého Hamburgu, kde bol takýto prístav zmenený na novú mestskú štvrť, takzvanú Hafen City,“ uzavrel minister dopravy.