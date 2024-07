Banskobystrický samosprávny kraj ukončil najväčšiu rekonštrukciu ciest v histórii Veľkého Krtíša, vyžiadala si 17,5 milióna eur (video)

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) ukončil historicky najrozsiahlejšiu rekonštrukciu ciest v okrese Veľký Krtíš. Ako na stredajšom oficiálnom odovzdaní dvoch ciest druhej triedy do užívania uviedol v Dolnej Strehovej predseda BBSK Ondrej Lunter, nebolo to len plátanie, ale kompletná rekonštrukcia 31 kilometrov ciest za 17,5 mil. eur.

„Keď hovorím o 31 kilometroch, tak hovorím o dvoch cestách. Jedna cesta 591, ktorá prepája značnú časť okresu Veľký Krtíš s krajským mestom Banská Bystrica a druhá cesta 585, ktorá prepája Veľký Krtíš s mestom Lučenec,“ objasnil župan a dodal, že z celkovej sumy bolo 13 mil. eur z eurofondov a 4,5 mil. eur z vlastného rozpočtu krajskej samosprávy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„V rámci tejto investície okrem samotnej cesty bolo zrekonštruovaných 19 mostných objektov, dve lávky pre peších v obci Dolná Strehová, taktiež 79 priepustov, čo je mimoriadne dôležité hlavne pri tom, ako sa nám zintenzívňujú prívalové dažde a lokálne povodne,“ popísal Lunter s tým, že obnovených bolo aj 14 priechodov pre chodcov a deväť nástupíšť na autobusy, ktoré sú dnes vďaka tejto investícii bezbariérové.

Samotný úžitok z tejto cesty nebudú mať podľa predsedu BBSK len obyvatelia, ktorí dochádzajú do práce, za lekárom, alebo do školy, ale aj turisti, „pretože v Dolnej Strehovej je veľmi dobrý aquapark a je to spádová zóna pre širší okres nielen vo Veľkom Krtíši, ale aj v Lučenci“.