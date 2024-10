Kroos: Keby som bol tenista, ešte by pokračoval v kariére. Najzbytočnejšia vec vo futbale sú podľa neho individuálne ocenenia (foto)

Nemec Toni Kroos je už niekoľko mesiacov mimo futbalovej scény. Tridsaťštyriročný niekdajší výborný stredopoliar dal na konci uplynulej sezóny 2023/2024 „zbohom“ španielskemu klubu Real Madrid i nemeckej reprezentácii, hoci podľa mnohých mal na to, aby potiahol na najvyššej úrovni ešte aspoň dve sezóny.

Kroos to však cítil inak a rozhodol sa ukončiť futbalovú kariéru. Vraví však, že keby sa venoval inému športu, možno by v tomto veku neskončil.

Ide domov, nie na tréning

„Pred futbalom som hrával bedminton. Moja mama bola šampiónka NDR. Rýchlo som našiel radosť v tenise. Keby som bol tenista, ešte by som pokračoval v kariére. Tenista si môže na turnaje vziať manželku a deti, rozhoduje o tom, koho má v tíme a kto spí večer pred zápasom v jeho posteli. To sa v kolektívnych športoch nedá,“ povedal Kroos v podcaste, kde mal ako hosťa nemeckého tenistu Alexandra Zvereva. Vzápätí so smiechom dodal: „V tenise sa však všetko začína podaním, a to mi nefunguje.“

Kroos sa ešte raz pristavil pri svojom odchode do „futbalového dôchodku“.

„Vždy som chcel skončiť na najvyššej úrovni. Hral som s mnohými špičkovými hráčmi, no len málokomu sa to podarilo. Stále som sa musel prispôsobovať nejakým zmenám. Neustále cestovanie a roky strávené preč od rodiny ma už unavovalo. Možno o päť rokov poviem, že to bolo príliš skoro, ale teraz sa cítim dobre. Dokonca som bol prvýkrát v živote na dovolenke v auguste. A teraz, keď ráno odveziem deti do školy, idem domov a nie na tréning,“ poznamenal Kroos podľa webu denníka AS.

Nahradia ho

Majster sveta zo šampionátu v roku 2014 v Brazílii, ktorý zostal žiť v Madride, priznal, že často chodieva do tréningového komplexu „bieleho baletu“ za bývalými spoluhráčmi. Tvrdí, že sa nebojí o to, že by ho Real Madrid nedokázal nahradiť.

„Vždy to robili veľmi inteligentne. Vždy sme museli nahradiť veľa kvality, no potom bol pripravený nový mladý hráč. Jedno koliesko zapadá do druhého. Nepočítajú sa len nohy, ale aj to, čo je medzi ušami,“ dodal Kroos, ktorý sa chystá otvoriť mládežnícku akadémiu v španielskom hlavnom meste.

A čo na futbale nikdy nemal rád? „Individuálne ocenenia vo futbale sa mi zdajú úplne zbytočné. Bez tímu by jednotlivec nebol ničím,“ dodal Kroos.