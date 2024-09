Kroos ironicky reagoval na rozhodnutie UEFA: Mám sa po troch mesiacoch vyhlásiť za majstra Európy?

Už bývalý nemecký futbalový reprezentant Toni Kroos sa posmešne pýta Európskej futbalovej únie (UEFA), či sa má dodatočne vyhlásiť za majstra Európy.

Čo ho viedlo k tomuto trpko ironickému konštatovaniu? Oneskorené priznanie rozhodcovskej komisie UEFA, že Nemci mali vo štvrťfinále tohtoročných majstrovstiev Európy proti Španielom kopať pokutový kop.

UEFA priznala, že anglický rozhodca Anthony Taylor pochybil, keď v predĺžení štvrťfinále majstrovstiev Európy Nemecko – Španielsko neodpískal ruku hosťujúceho Marca Cucurellu po strele Jamala Musialu a nenariadil pokutový kop, vyvolalo búrlivé reakcie najmä medzi fanúšikmi Nemecka a Španielska.

Turnaj by možno vyzeral inak

Ako je známe, inkriminovaná situácia sa odohrala v 106. min za stavu 1:1 a Španieli napokon strhli víťazstvo na svoju stranu, keď v 119. min Mikel Merino hlavou premenil na gól center Daniho Olma.

Španielski futbalisti v zápase označovanom ako predčasné finále ME zdolali Nemcov 2:1 a otvorili si cestu k zisku titulu majstrov Európy.

„Trvalo im tri mesiace, kým zistili, že to bola ruka, pritom všetci ostatní sme to videli už v danej sekunde. Veľmi ma to teraz upokojuje, vďaka za pripomenutie. Vtedy to nebolo také dôležité a teraz mám z toho dobrý pocit,“ ironicky skonštatoval Kroos podľa webu denníka Der Spiegel.

Ukončil kariéru

Prehra Nemcov so Španielmi 1:2 znamenala, že 34-ročný Kroos okamžite ukončil nielen reprezentačnú, ale aj celú kariéru, čo vopred avizoval. Dlhoročný defenzívny stredopoliar Realu Madrid a nemeckej reprezentácie už skôr uviedol, že ME 2024 budú jeho posledné vystúpenie vo veľkom futbale.

Jeho vrchol s reprezentáciou Nemecka prišiel v roku 2014, keď sa v Brazílii stal majstrom sveta. S tímom „Nationalelf“ získal aj bronz z majstrovstiev sveta (2010) aj majstrovstiev Európy (2012).