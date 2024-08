Kariéra tenisovej legendy Andyho Murrayho je na konci, po prehre vo štvrťfinále štvorhry sa rozlúčil so slzami v očiach

Andymu Murraymu sa do očí tlačili slzy, keď sám kráčal po kurte, aby zamával na rozlúčku s profesionálnym tenisom. Kariéra 37-ročného sa skončila po prehre vo štvrťfinále štvorhry na olympijských hrách v Paríži vo štvrtok večer. Murray spolu Danom Evansom prehrali na dvorci Suzanne Lenglenovej s americkým duom Taylor Fritz a Tommy Paul 2:6, 4:6.

„Už niekoľko mesiacov som vedel, že tá chvíľa prichádza. Ak by sa tak nestalo dnes, bolo by to pár dní. Bol som na to pripravený. Samozrejme, bolo to emotívne, pretože to bol posledný zápas v mojej kariére. Som však rád, že som mohol prísť na olympiádu a ukončiť to podľa seba,“ vyhlásil Murray.

Dvojnásobný zlatý olympijský medailista v tenise sa rozhodol, že zo zdravotných dôvodov nebude súťažiť vo dvojhre na OH v Paríži. Rodák zo Škótska ešte pred OH oznámil, že kariéru ukončí pod piatimi kruhmi v Paríži.

Vitrínu najlepšieho škótskeho tenistu v histórii zdobia tri olympijské medaily. Zo zlata v singli sa tešil v Londýne 2012 a v Riu de Janeiro v roku 2016. Ako jediný tenista v histórii má dve zlaté medaily z dvojhry. Okrem toho pred 12 rokmi v Londýne spoločne s Laurou Robsonovou získal olympijské striebro v mixe.