Venezuelský reprezentant v trape je na olympiáde po 40 rokoch, tlačí pred sebou ešte jeden cieľ

Návrat na scénu olympijských hier po štyroch desaťročiach by zrejme väčšine športovcov stačil. Leonel Martínez však medzi takúto väčšinu nepatrí. Už 60-ročný venezuelský reprezentant v trape sa v utorok zapísal do olympijskej histórie, keď si pripísal svoju druhú účasť pod piatimi kruhmi – dlhých 40 rokov po tom, ako sa predstavil na OH 1984 v Los Angeles.

Napriek tomu, že sa po štyroch dekádach dokázal vrátiť na olympiádu, tlačí pred sebou ešte ďalší cieľ. Chce súťažiť aj na OH 2028, zhodou okolností v Los Angeles, kde sa to pre neho všetko začalo.

„Mám v sebe svetlo na konci tunela, ktorým je Los Angeles 2028. To je pre mňa budúcnosť. Práca na tom sa začína už teraz. Každý deň chodím do posilňovne a udržiavam moje telo v pohybe. Vraví sa, že v štyridsiatke alebo päťdesiatke by ste už nemali robiť niektoré veci, ale to môže platiť len pre ľudí, ktorí tomu veria. Pre mňa je vek len číslo,“ povedal Martínez pre informačný servis OH 2024.

Venezuelčan vraví, že sa bude snažiť zlepšovať nielen po fyzickej stránke, ale aj po tej psychickej. „Tento šport je na 90 % o mentálnom nastavení,“ podotkol Martínez.

V minulosti mal dlhšiu prestávku ako Martínez medzi dvomi účasťami na olympijských hrách iba japonský parkúrový jazdec Hokecu Hiroši. Momentálne 83-ročný rodák z Tokia sa premiérovo predstavil na OH v roku 1964 v japonskej metropole.

Na ďalšiu účasť na pod piatimi kruhmi čakal 44 rokov až do Pekingu 2008, keď mal 67 rokov. Štartoval tiež na OH 2012 v Londýne ako 71-ročný.