Guatemala sa po 92 rokoch dočkala a oslavuje historicky prvé zlato z olympiády. Národnou hrdinkou sa stala Ruanová

Športovci z Guatemaly súťažia na scéne olympijských hier už 92 rokov, no premiérové zlato vybojovali až tento rok v Paríži. Doslova národnou hrdinkou sa vo francúzskej metropole stala 29-ročná strelkyňa Adriana Ruanová Olivová, ktorá v stredu triumfovala v ženskom trape, a to dokonca v novom olympijskom rekorde. Ten doteraz patril Slovenke Zuzane Rehák Štefečekovej (43), Ruanová Olivová ho vylepšila na 45 presných výstrelov z 50 rán.

Zmena života po vzácnej skúsenosti

„Ani nemôžem uveriť, že je to naozaj tak. Som veľmi šťastná. Je mi cťou, že tu môžem byť. Nebolo ľahké sa sem dostať. Chcem poďakovať Guatemale a tiež môjmu otcovi,“ povedala pre informačný servis OH 2024 Ruanová Olivová.

Tá to pôvodne skúšala ako gymnastka, no po zranení chrbtice v tínedžerskom veku s ňou musela prestať. Na OH 2016 v brazílskom Riu de Janeiro pôsobila Ruanová Olivová ako dobrovoľníčka. A táto skúsenosť jej nakoniec zmenila život.

Guatemalskí športovci získali už dva cenné kovy

„Povedala som si, že keď tam nemôžem byť ako športovkyňa, možno by som mohla ako dobrovoľníčka. A tak som sa prihlásila. Pridelili ma na streľbu, kde som sa dívala na súťaže a vtedy mi napadla myšlienka: ‚Ak mi to nevyšlo v gymnastike, mohlo by sa to podariť v streľbe‘.“

Kým pred OH 2024 mala Guatemala na konte iba jednu medailu, striebro chodca Ericka Barronda z pretekov na 20 km v Londýne 2012, v Paríži guatemalskí športovci získali už dva cenné kovy. Deň pred Ruanovou Olivovou sa na stupeň víťazov postavil i strelec Jean Pierre Brol Cardenas, ktorému na krk zavesili bronzovú medailu za 3. miesto v trape mužov.