Bolo to ťažké, mrzí ma to, hodnotila Schmiedlová semifinále proti Vekičovej (foto)

Spanilá jazda slovenskej tenistky Anny Karolíny Schmiedlovej vo dvojhre žien sa na olympijských hrách v Paríži skončila v semifinále. Slovenská singlová jednotka v ňom vo štvrtok večer turnajovej trinástke a svetovej dvadsaťjednotke Chorvátke Donne Vekičovej 4:6, 0:6.

Silná búrka

Cesta Slovenky sa však v Paríži ešte neskončila, v piatok ju totiž čaká duel o tretiu priečku proti svetovej aj turnajovej jednotke Poľke Ige Swiatekovej. Súperkou Vekičovej vo finále bude Číňanka Čchin-wen Čeng.

„Bolo to ťažké, mrzí ma to. Donna hrala veľmi dobre a agresívne. Nemala som tam ku koncu veľa šancí. Pomáhala si tým, že veľmi dobre podávala. Nepodarilo sa mi ju rozbehať a dostať aj ju trochu pod tlak. Čakala som, že bude hrať agresívne, takže až tak ma neprekvapila,“ uviedla Schmiedlová po stretnutí v improvizovanej mixzóne v tlačovom stredisku, keďže nad celým areálom sa strhla silná búrka a presuny vonkajšími priestormi neboli možné.

V druhom sete kanár

V úvode to bol vyrovnaný zápas, potom chorvátska hráčka naplno využívala svoju zbraň – razantné a presné údery. V prvom sete Slovenku brejkla raz a v druhom hneď trikrát. Zápas trval 1:05 h a rodáčka z Osijeku premenila druhý mečbal pri vlastnom podaní.

Anna Karolína Schmiedlová na olympiáde v Paríži 1. kolo: Anna Karolína Schmiedlová – Katie Boulterová 6:4, 6:2

2. kolo: Anna Karolína Schmiedlová – Beatriz Haddadová Maiová (Bra./14) 6:4, 6:4

osemfinále: Anna Karolína Schmiedlová – Jasmine Paoliniová (Tal./4) 7:5, 3:6, 7:5

štvrťfinále: Anna Karolína Schmiedlová – Barbora Krejčíková (ČR/9) 6:4, 6:2

semifinále: Anna Karolína Schmiedlová – Barbora Krejčíková (Chorv.) 4:6, 0:6

Schmiedlová po vyradení Britky Katie Boulterovej, Brazílčanky Beatriz Haddadovej Maiovej, Talianky Jasmine Paoliniovej a Češky Barbory Krejčíkovej síce prehrala prvú loptičku pri vlastnom servise, ale gem si nenechala ujsť. Súperky si držali servis len do stavu 2:2, v piatej hre Chorvátke vyšlo niekoľko rýchlych a dobre umiestnených loptičiek a Schmiedlovej vzala podanie, vzápätí brejk aj potvrdila a set dopodávala do víťaznému konca aj vďaka presnosti a razancii pri úderoch.

Druhý set už pod zatiahnutou strechou pre prichádzajúcu búrku začala Schmiedlová stratou podania a Vekičová potom pri svojom servise zvýšila na 2:0. Chorvátke vychádzali aj riskantné údery a po ďalšom brejku ten aj potvrdila a viedla už 4:0. Obraz hry sa už nezmenil, Slovenka uhrala v celom sete len 6 loptičiek a prehrala ho hladko 0:6. Dôležitým faktorom bol počet víťazných úderov, Chorvátka ich mala 24, kým Slovenka len 10.

Košická rodáčka Schmiedlová, 67. hráčka rebríčka WTA, je jediná slovenská tenisová zástupkyňa na OH 2024 v Paríži. Pod piatimi olympijskými kruhmi sa zverenka Ladislava Simona prvýkrát predstavila už v roku 2016 v brazílskom Riu de Janeiro, kde postúpila do 2. kola. V parížskom antukovom areáli Rolanda Garrosa si teda postupom do semifinále výrazne vylepšila svoje olympijské maximum.