Francúzi na ME vo futbale prelomili kliatbu penaltových rozstrelov a ukončili reprezentačnú kariéru Pepemu a možno aj Ronaldovi

Portugalskej futbalovej reprezentácii nevyšiel druhý penaltový rozstrel na majstrovstvách Európy v Nemecku, s kontinentálnym šampionátom sa rozlúčila v piatok v súboji proti úradujúci vicemajstrom sveta Francúzom.

Portugalčanom nepomohol ani úspešný pokutový kop hviezdneho Cristiana Ronalda, nevyužili tiež absenciu Kyliana Mbappého v záverečnej „lotérii„. Po bezgólovom priebehu riadneho hracieho času aj predĺženia sa v rozstrele nemýlil ani jeden z piatich exekútorov na francúzskej strane, na tej portugalskej zlyhal iba Joao Félix.

Pre koho bolo Euro 2024 posledné?

Euro 2024 bolo pravdepodobne posledné pre Cristiana Ronalda, ktorý na tomto fóre nechýbal od roku 2004 ani raz. Na jeho konte je rekordných šesť účastí, okorenil ich zisk zlata na ME 2016. Na ďalšom kontinentálnom šampionáte už isto nebude 41-ročný obranca Pepe, ktorý po neúspešnom rozstrele smútil so slzami v očiach a na ramene ho utešoval práve CR7.

„Musíme prekonať tento veľmi bolestivý okamih,“ súkal zo seba slová zronený Pepe. V piatok nastúpil vo veku 41 rokov a 130 dní a je najstarším hráčom na ihrisku v histórii ME.

„Všetko je ešte príliš čerstvé,“ odpovedal kouč portugalského tímu Roberto Martínez na otázku, či Cristiano Ronaldo končí reprezentačnú kariéru.

„Ako zdolaný tím teraz trpíme, teraz nie je priestor na individuálne rozhodnutia,“ dodal.

Francúzi oslavovali

Na vrcholnom fóre prelomili Francúzi akúsi kliatbu penaltových rozstrelov, keďže v nich neuspeli v osemfinále predchádzajúcich ME proti Švajčiarom ani vo finále MS 2022 proti Argentínčanom. Predtým tiež v „lotérii“ nepochodili ani vo finále MS 2006. Pred piatkom naposledy zvládli rozstrel ešte vo štvrťfinále domácich MS 1998 proti Talianom.

Na štadióne v Hamburgu v piatok večer oslavovali Francúzi. Penalty zvládli aj bez Mbappého, ktorý sa porúčal na lavičku po prvej polovici predĺženia. V zápase hral s ochrannou maskou tváre, keďže ešte v základnej skupine utrpel zlomeninu nosa. Vo štvrťfinále však dostal niekoľko nepríjemných zásahov loptou do oblasti tváre a v bolestiach opustil hraciu plochu.

„Nebolo to ľahké. Dospelo to až do penált a v nich sme, našťastie, nezaváhali. Môžeme byť na seba hrdí,“ komentoval postup do semifinále brankár Mike Maignan, ktorého v rozstrele neprekonal Joao Félix, keďže jeho pokus mieril iba do žrde.

Na turnaji ešte neskórovali z hry

Zaujímavosťou je, že Francúzi sú už v semifinále napriek tomu, že na turnaji ešte neskórovali z hry. V skupine si v súboji proti výberu „krajiny galského kohúta“ strelili vlastný gól Rakúšania a proti Poliakom strelil gól Kylian Mbappé z pokutového kopu, v osemfinále zdolali Belgičanov vlastným gólom Jana Vertonghena.

Kým v koncovke sa im zatiaľ nedarí podľa predstáv, na opačnej strane ihriska sú excelentní – na šampionáte inkasovali iba raz aj to z pokutového kopu od Poliaka Roberta Lewandowského.

„V obrane hráme príkladne a to je na takom veľkom turnaji nevyhnutné. Keď nedávate veľa gólov, tak je dobré ich veľa neinkasovať,“ komentoval tréner Les Bleus Didier Deschamps a dodal: „Musíme však strieľať viac gólov, inak sa vystavujeme milosť a nemilosť súperom.“

Pre Portugalčanov to bol smutný večer

Portugalský tím vypadol z ME 2024 aj preto, že vo vyraďovacej časti neskóroval ani raz a gólov naprázdno vyšiel aj v záverečnom vystúpení v základnej skupine proti Gruzíncom.

„Z nášho pohľadu by sme si zaslúžili víťazstvo. Stále sme však proti najlepším hráčom z Európy. Je to smutný večer,“ poznamenal tréner Roberto Martínez.