Je to spečatené. Cristiano Ronaldo hrá v Nemecku svoje posledné majstrovstvá Európy

Cristiano Ronaldo ukončil špekulácie o tom, či sa ešte niekedy v budúcnosti predstaví na majstrovstvách Európy vo futbale. Nepredstaví!

Aktuálna šiesta jeho účasť na vrcholnom kontinentálnom turnaji v Nemecku je posledná. Potvrdil to po postupe Portugalska do štvrťfinále na ME 2024.

Odchod by nemal byť témou

„Je to nespochybniteľné, toto sú moje posledné majstrovstvá Európy,“ povedal Ronaldo pre portugalského vysielateľa RTP.

„Nechcem to však príliš emocionálne prežívať. Skôr sa snažím odovzdať ľuďom okolo seba, ktorí ma podporujú, čo najviac radosti,“ dodal slávny CR7, so 14 gólmi najlepší strelec histórie ME vo futbale.

Ronaldo tvrdí, že jeho blížiaci sa odchod z futbalu by sa nemal stať témou. „Čo ešte môžem zvládnuť? Vyhrať šampionát? Už to nie je o tom, či dosiahnem niečo navyše alebo menej,“ dodal 39-ročný rodák z portugalského ostrova Madeira.

Na svoj gól zatiaľ čaká

Cristiano Ronaldo sa v Nemecku stal prvým futbalistom so štartom na šiestich ME. Prvýkrát sa tam predstavil už v roku 2004, keď aj strelil prvý zo svojich 14 gólov, bolo to do bránky Grécka. Na ME 2024 zatiaľ čaká na presný zásah.

„Som nadšený z toho, že som ešte raz súčasť veľkého futbalového sviatku. Poukazuje to na dlhovekosť mojej kariéry. Je to však len kapitola toho, čo Cristiano Ronaldo vo futbale dosiahol. Som šťastný a cítim sa poctený, že stále môžem pomôcť národnému tímu dosiahnuť jeho ciele,“ povedal Ronaldo ešte pred štartom ME v Nemecku.