Španieli vo štvrťfinále ME vo futbale vyradili domácich Nemcov, rozhodla hlavička striedajúceho Mikela Merina

Španielska futbalová reprezentácia sa predstavila v semifinále majstrovstiev Európy pred troma rokmi a medzi elitným kvartetom kontinentálneho šampionátu si zahrá aj v Nemecku 2024. Zverenci trénera Luisa de la Fuenteho totiž vo štvrťfinále vyradili iného spolufavorita na celkové prvenstvo – domácich Nemcov.

Zápas v Stuttgarte rozhodol striedajúci Mikel Merino, stredopoliar Realu Sociedad San Sebastián prekonal hlavou brankára Manuela Neuera v predposlednej minúte predĺženia. V riadnom hracom čase vedenie Španielov zariadil Dani Olmo v 51. minúte, duel poslal do predĺženia zásah Floriana Wirtza z 89. minúty.

Autor víťazného gólu

„Vedel som, že už nezostáva veľa času a máme jeden z posledných útokov. Až po niekoľkých sekundách som si naplno uvedomil, že som loptu poslal do bránky. Keď dostanete asi tridsať potľapkaní po chrbte, tak si rýchlo uvedomíte, že je to realita,“ komentoval rozhodujúci okamih Merino a doplnil: „Som veľmi šťastný za seba aj celý tím. Hovoriť sa síce bude len o góle, no ten je výsledkom tvrdej práce, všetkých tréningov, nádeje aj viery.“

Autor víťazného gólu v tomto súboji je viac mimoriadne symbolický. Na rovnako štadióne totiž pred 33 rokmi skóroval aj otec Mikela Merina. Ángel Merino vtedy presným zásahom prispel k triumfu Osasuny Pamplona 3:2 nad miestnym klubom VfB Stuttgart a postupu do 3. kola Pohára UEFA.

Jeho potomok v piatok podvečer oslávil presný zásah rovnako ako jeho otec pred viac ako troma dekádami – tešil sa okolí rohovej zástavky a na tvári sa snažil napodobniť jeho vtedajšiu mimiku.

Nagelsmann bol sklamaný

Španieli v piatok spôsobili smútok a sklamanie naprieč celou organizátorskou krajinou. Tréner Julian Nagelsmann len neveriacky hľadel do prázdna a zjavne bol veľmi sklamaný.

„Boli sme tak blízko, práve preto je vypadnutie ešte viac horké. Mali sme pred sebou veľký cieľ, chceli sme ho dosiahnuť spolu. A tento sen sa nám zrazu rozplynul,“ komentoval po súboji stredopoliar Toni Kroos, pre ktorého to bol posledný zápas v reprezentačnom drese.

Je možné, že okrem neho už v národnom tíme nebudú ďalej pôsobiť ani Ilkay Gündogan, Thomas Müller či Manuel Neuer.

Kouč Nagelsmann napriek sklamaniu na tlačovej konferencii vyhlásil: „Bolí nás aj to, že teraz musíme dva roky čakať na to, aby sme sa stali majstrami sveta.“

Španielov v semifinále čakajú Francúzi

Španielov v semifinále čakajú úradujúci vicemajstri sveta Francúzi. O finále však nebudú bojovať obrancovia Dani Carvajal a Robin le Normand, keďže v piatok dostali žlté karty (Carvajal dve, pozn.) a podľa pravidiel turnaja dostali stopku.

Otázny je aj stav stredopoliara Pedriho, ktorého v úvode duelu nešetrne fauloval Kroos. Oporu FC Barcelona na ihrisku nahradil Olmo a jedným gólom prispel k postupu svojho tímu a Merinovi prihral na víťazný zásah.