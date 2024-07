Jeho plagáty mu viseli na stenách izby a teraz ho môže poslať z Eura domov. Mbappé vyzve Ronalda

Cristiano Ronaldo proti Kylianovi Mbappému.

Kým kariéra 39-ročného Portugalčana ovenčená piatimi Zlatými loptami, piatimi víťazstvami v Lige majstrov či triumfom na ME 2016 sa chýli ku koncu, o štrnásť rokov mladší Francúz má ešte väčšinu hráčskych čias pred sebou a dúfa, že sa mu podarí dostať na magickú úroveň CR7.

Uvedené duo bude v piatok stáť proti sebe vo štvrťfinálovom súboji európskeho šampionátu v Nemecku medzi Portugalskom a Francúzskom.

Najväčší idol

Zápas v Hamburgu môže byť pre Cristiana Ronalda, ktorý hrá na rekordných šiestych ME, posledný na scéne kontinentálnych šampionátov.

„Sú to bezpochyby moje posledné majstrovstvá Európy,“ povedal Ronaldo v emotívnom vyhlásení po osemfinálovom víťazstve Portugalska nad Slovinskom v penaltovom rozstrele. Týmto vyhlásením prakticky potvrdil to, čo mnohí už predpokladali.

Mbappé, ktorý vyrastal s plagátmi Ronalda na stenách svojej izby, sa teraz môže stať tým, kto bude mať na svedomí koniec jeho kariéry na európskych šampionátoch. V roku 2020 Mbappé označil Ronalda za svoj najväčší idol.

„Teším sa na to, ako ťa uvidím žiariť na Bernabéu,“ napísal zasa C. Ronaldo na instagrame po tom, ako Mbappé nedávno oficiálne prestúpil do Realu Madrid.

Ronaldo zatiaľ nestrelil gól

Ronaldo zatiaľ na tomto európskom šampionáte neskóroval, čo sa mu predtým nestalo. Sieť za brankárom súpera rozvlnil len v spomenutom rozstrele proti Slovincom, keď predtým v zápase nepremenil pokutový kop.

Najbližších súperov z Francúzska považuje spolu so Španielmi za najväčších favoritov ME v Nemecku.

„Poďme na to, čaká nás boj,“ vyhlásil v súvislosti so štvrťfinalovým duelom rodák z Madeiry, ktorý zažíva nečakaný gólový pôst na veľkých turnajoch. Vrátane zápasov MS 2022 v Katare neskóroval už v ôsmich stretnutiach po sebe.

Ak sa mu to nepodarí ani proti Francúzom a nezastúpia ho ani spoluhráči, môže tak nastať koniec Portugalska na turnaji a v prípade Cristiana Ronalda koniec jednej veľkej éry.

Ani Mbappému sa nedarí

Mbappé tiež nezažíva príliš vydarené Euro 2024. V úvodnom zápase skupinovej fázy utrpel zlomeninu nosa a odvtedy hrá s ochrannou maskou. Doteraz strelil iba jeden gól – z penalty proti Poliakom.

„Bude si na to musieť zvyknúť,“ povedal tréner Francúzska Didier Deschamps o Mbappého maske.