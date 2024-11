Danko pozval poslancov okolo Huliaka späť do klubu SNS, Šutaj Eštok očakáva návrat koaličnej stability (video)

Po otvorení 23. schôdze Národnej rady (NR) SR sa strana Hlas-SD vyjadrila k trom zásadným témam, ktoré prinieslo pondelkové rokovanie Koaličnej rady.

Minister vnútra a predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok vyzdvihol krok predsedu SNS Andreja Danka, ktorý pozval späť do klubu SNS troch nezaradených poslancov (Rudolfa Huliaka, Ivana Ševčíka a Pavla Ľuptáka), čím by sa vládna koalícia mohla vrátiť k 79 poslancom.

Dobrý predpoklad na vyriešenie situácie

„Myslím si, že je to dobrý predpoklad na to, aby si SNS vyriešila túto situáciu. Mohli by začať debatu o napĺňaní požiadaviek, ktoré signalizovali títo traja poslanci,“ uviedol s tým, že apeluje aj na nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka, aby odhodili nabok svoje osobné záujmy.

Strana Hlas-SD tiež oznámila, že ich 27 poslanci sa nezúčastnia personálnych volieb, pokiaľ nebude uzavretá dohoda o voľbe predsedu NR SR. „Premiér Robert Fico na Koaličnej rade povedal, že podporí takú dohodu, ktorú vzájomne uzavrú strana Hlas-SD a SNS. O tejto téme budem aj v najbližších dňoch hovoriť aj s predsedom SNS Andrejom Dankom,“ dodal Šutaj Eštok.

Šutaj Eštok má plnú podporu strany Hlas-SD

Ministerka hospodárstva a podpredsedníčka vlády Denisa Saková sa v súvislosti s plánovaným odvolávaním ministra vnútra Šutaja Eštoka vyjadrila, že minister má plnú podporu strany Hlas-SD.

Podľa Sakovej bol Šutaj Eštok úspešný pri riešení otázok migrácie, ale aj pri riešení vojny v polícii, a taktiež zlepšil funkčnosť administrácie na okresných úradoch. „Nerozumieme preto postoju opozície s odvolávaním ministra,“ uzavrela.