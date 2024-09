Svokre padli do oka moje pripálené plechy a zhrozila sa. Naučila ma úžasný trik, ako z nich urobiť úplne nové

Každý, kto rád pečie v rúre, sa už určite stretol so špinavými plechmi na pečenie. Sú mastné, lepkavé a pokryté napečenou špinou, a vrátiť im pôvodný lesk nie je jednoduché. Ak nechcete skúšať všetky dostupné chemické prostriedky z drogérie metódou pokus-omyl, môžete vyskúšať niekoľko osvedčených domácich trikov. Sú účinné a navyše aj cenovo výhodné. Stačí vám 10 centov

Jednou z možností je mýdlová voda a minca. Plech zalejte horúcou vodou s prípravkom na umývanie riadu a nechajte aspoň pol hodiny odmočiť. Potom vezmite desaťcentovú mincu a krúživými pohybmi začnite drhnúť plech. Uvidíte, ako sa jeho vzhľad zlepší. Táto metóda však nie je vhodná pre plechy s nepriľnavým povrchom.

Ďalšou pomocníčkou vám môže byť jedlá sóda. V umývadle zmiešajte horúcu vodu so šálkou jedlej sódy a plech do nej ponorte na približne hodinu. Potom by už malo byť jednoduché odstrániť znečistenie a pripálené zvyšky pomocou hubky. Osvedčená kombinácia sódy a octu

Ak sa na plechu vytvorila tvrdá krusta, pridajte k horúcej vode v umývadle okrem sódy aj ocot, a to približne v rovnakom množstve. Nechajte pôsobiť pokojne celú noc a následne umyte abrazívnou hubkou. Pri nepriľnavom povrchu, kde nie je možné použiť intenzívne drhnutie, stačí povrch posypať sódou, zaliať octom a nechať pôsobiť pol hodiny. Zásaditá sóda a kyslý ocot vytvoria zmes, ktorá si poradí aj s najodolnejšími pripáleninami.

Vyskúšať môžete aj kombináciu octu alebo kyseliny citrónovej s horčičným práškom. Na plech nasypte 3 lyžice horčičného prášku, pridajte pol šálky octu alebo 3 lyžice kyseliny citrónovej a všetko zalejte horúcou vodou. Opäť nechajte pôsobiť niekoľko hodín a následne umyte. Na odolnú špinu použite tabletu do umývačky

S odolnými nečistotami vám pomôže tableta do umývačky riadu. Na plech nalejte horúcu vodu a tabletu v nej rozpustite. Nechajte roztok pôsobiť cez noc a na druhý deň všetko umyte hubkou a opláchnite.

Plechy sa snažte udržiavať čisté. Nielenže mastnota a pripálené zvyšky pôsobia nevzhľadne, ale pečenie na takomto povrchu môže byť škodlivé aj pre vaše zdravie.