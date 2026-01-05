Koľko peňazí by ste mali mať na bežnom účte? Toto odporúčajú finanční experti

Pre mnohých ľudí predstavuje vyšší zostatok na bežnom účte pocit bezpečia. Hoci je tento pocit pochopiteľný, z odborného hľadiska nedáva zmysel nechávať na ňom väčšie sumy, než je nevyhnutné. Bežný účet totiž neslúži na sporenie a peniaze na ňom strácajú hodnotu rýchlejšie, ako si väčšina ľudí uvedomuje.
Bežný účet je určený predovšetkým na každodenné platby – výplatu, nájom či hypotéku, energie, potraviny a ďalšie pravidelné výdavky. Nie je však navrhnutý ako miesto na dlhodobé ukladanie financií. Úroky sú spravidla nulové alebo minimálne a inflácia medzičasom spôsobuje, že peniaze postupne strácajú svoju kúpnu silu.
Video: Ako inflácia ovplyvňuje hodnotu peňazí
V pôvodnom texte bolo uvedené video, ktoré vizuálne demonštruje jednoduchý fakt:
ak peniaze ležia na bežnom účte bez úroku, inflácia spôsobuje ich postupné znehodnotenie.
Koľko peňazí by ste mali držať na bežnom účte podľa odborníkov
Finanční poradcovia sa dlhodobo zhodujú na univerzálnom odporúčaní:
Na bežnom účte by mala byť suma, ktorá pokryje približne 1 až 2 mesiace vašich pravidelných výdavkov.
Tento obnos slúži ako krátkodobá prevádzková rezerva na:
- nájom alebo splátku hypotéky
- energie
- potraviny
- dopravu
- pravidelné inkasá
Cieľom nie je vytvárať úspory, ale zabezpečiť plynulé fungovanie domácnosti. Peniaze nad túto hranicu už na bežnom účte zvyčajne iba strácajú hodnotu.
Prečo vysoký zostatok na bežnom účte nie je výhodný
1. Inflácia znižuje hodnotu úspor
Keď úročenie na účte nedokáže pokryť infláciu (čo je v praxi bežné), reálna hodnota peňazí klesá. Ak sú peniaze uložené dlhodobo bez výnosu, za určitý čas si za ne kúpite menej ako dnes. Ide o objektívny ekonomický fakt.
2. Vyšší zostatok podporuje vyššie míňanie
Psychológia financií potvrdzuje, že ľudia sú náchylnejší robiť zbytočné výdavky, ak majú na účte vyššiu sumu. Peniaze „nebolia“ a nákupy sa zdajú menej významné.
3. Z bezpečnostného hľadiska je vyšší zostatok rizikovejší
Debetné karty sú priamo napojené na bežný účet. Ak dôjde k zneužitiu či podvodu, strata môže byť vyššia než v prípade účtu, na ktorom je iba minimálna operatívna suma.
Kde má byť uložená núdzová rezerva
Finanční analytici odporúčajú, aby núdzová (železná) rezerva nebola na bežnom účte. Mala by byť:
- samostatne uložená
- najlepšie na sporiacom účte s okamžitou dostupnosťou
- vo výške približne 3 až 6 mesačných čistých príjmov
Zmysel tejto rezervy je faktický a jasný:
pomáha prekonať nečakaný výpadok príjmu, veľkú opravu v domácnosti alebo zdravotné komplikácie bez nutnosti brať si pôžičku.
Sporiace účty navyše poskytujú:
- aspoň základné úročenie
- rýchlu dostupnosť
- zo zákona poistné krytie do 100 000 eur na osobu a banku (v celej EÚ)
Kedy dáva zmysel mať na bežnom účte viac peňazí
Niektoré životné situácie si vyžadujú väčší finančný vankúš. Platí to najmä pre:
- živnostníkov a podnikateľov s kolísavými príjmami
- freelancera s nepravidelným fakturovaním
- ľudí, ktorí v najbližších dňoch plánujú väčšiu platbu (napr. kúpu auta či rekonštrukciu)
Aj v týchto prípadoch však experti zdôrazňujú, že celé úspory by nemali byť na jednom účte. Finančné prostriedky je najvýhodnejšie rozdeliť podľa účelu a podľa toho, kedy ich budete potrebovať.
Peniaze by nemali len nečinne ležať
Úlohou bežného účtu je každodenné platenie. Ak sa na ňom dlhodobo hromadí väčšia suma bez konkrétneho dôvodu, je vhodné prehodnotiť stratégiu.
Skutočná finančná stabilita nastáva vtedy, keď:
- istá časť peňazí je vždy k dispozícii na bežné výdavky
- zvyšok pracuje efektívnejšie – či už na sporiacom účte, investíciách alebo v iných finančných produktoch
Na tomto sa zhodujú finanční odborníci naprieč krajinami aj inštitúciami.