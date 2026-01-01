Pravidlo o vykurovaní na 19 °C už neplatí. Odborníci dnes hovoria o iných teplotách, ktoré šetria peniaze aj zvyšujú pohodlie

Ešte donedávna sa v médiách aj medzi energetickými poradcami často opakovalo jednoduché odporúčanie: vykurujte na 19 °C a ušetríte. Toto číslo sa postupne stalo takmer dogmou. Novšie odborné poznatky však ukazujú, že realita je oveľa zložitejšia. Jedna „správna“ teplota jednoducho neexistuje – a v mnohých prípadoch môže byť slepé držanie sa 19 °C dokonca kontraproduktívne.
To, čo je úsporné a príjemné v jednom byte, nemusí fungovať v inom. Rozhoduje typ stavby, kvalita izolácie, spôsob vykurovania, denný režim domácnosti aj zdravotný stav ľudí, ktorí v nej žijú.
Mimochodom – ak sa dnes sťažujeme na chlad v bytoch, stačí sa pozrieť na historické podmienky vykurovania. Zaujímavé porovnanie ponúka video z kanála Mystéria Minulosti, ktoré ukazuje, v akých teplotách žili ľudia v minulých storočiach. V porovnaní s nimi si dnes naozaj žijeme komfortne.
Prečo 19 °C nemusí byť ideálna voľba pre každého
Teplota 19 °C môže byť v dobre zateplenom byte s kvalitnými oknami a správnou vlhkosťou vzduchu úplne postačujúca – najmä pre zdravých dospelých. Problém však nastáva v momente, keď niektorý z dôležitých faktorov nehrá vo váš prospech.
Pocit tepelného komfortu výrazne ovplyvňuje:
- vlhkosť vzduchu (suchý vzduch zvyšuje pocit chladu),
- zateplenie stien a stropov,
- tesnenie okien a dverí,
- prúdenie vzduchu a prievan,
- individuálna citlivosť človeka na chlad.
V mnohých domácnostiach vedie nastavenie na 19 °C k tomu, že obyvatelia pociťujú diskomfort, obliekajú sa do viacerých vrstiev alebo začnú kúrenie krátkodobo zvyšovať. Práve takéto nárazové prikurovanie však často spotrebu energie paradoxne zvyšuje, namiesto toho, aby ju znižovalo.
Odporúčané teploty podľa odborníkov: záleží od miestnosti aj času
Energetickí odborníci a zdravotnícke inštitúcie sa dnes zhodujú, že optimálne teploty by mali byť diferencované – podľa účelu miestnosti a dennej doby.
Denná teplota v obývaných miestnostiach
20 – 22 °C
Toto rozpätie sa považuje za ideálny kompromis medzi pohodlím a rozumnou spotrebou energie. Väčšina ľudí sa pri tejto teplote cíti príjemne a nie je nútená dodatočne prikurovať.
Nočná teplota
17 – 19 °C
Počas spánku telo prirodzene uprednostňuje chladnejšie prostredie. Mierne nižšia teplota podporuje kvalitnejší a hlbší spánok a zároveň šetrí energiu.
Teplota pri neprítomnosti
16 – 18 °C
Ak odchádzate z domu na niekoľko hodín alebo celý deň, kúrenie by ste nemali úplne vypínať. Úplne vychladnutý byt potrebuje na opätovné zohriatie výrazne viac energie než pri udržiavaní mierneho tepelného základu.
Kúpeľňa
22 – 24 °C
Vyššia teplota je opodstatnená tým, že sa v kúpeľni pohybujeme často vyzlečení a organizmus je citlivejší na chlad.
Spálňa
17 – 19 °C
Chladnejšie prostredie je z dlhodobého hľadiska priaznivé pre spánok aj regeneráciu organizmu.
Osobitná pozornosť pre zraniteľné skupiny
V domácnostiach, kde žijú:
- seniori,
- malé deti,
- chronicky chorí ľudia,
- osoby so zníženou imunitou,
sa odporúča udržiavať teplotu skôr v rozmedzí 21 – 22 °C. Tieto skupiny sú náchylnejšie na prechladnutie a podchladenie, ktoré môže viesť k zdravotným komplikáciám.
Prečo sú prudké teplotné zmeny neefektívne
Jednou z najčastejších chýb pri snahe ušetriť je časté vypínanie a následné prudké zapínanie kúrenia. Rýchle vyhrievanie studených stien, podláh a nábytku je energeticky veľmi náročné. Stabilné udržiavanie rozumnej základnej teploty je vo väčšine prípadov úspornejšie než extrémne výkyvy.
Inteligentné termostaty pomáhajú, no zázraky nerobia
Moderné termostaty dokážu spotrebu znížiť najmä vďaka:
- presnému časovému plánovaniu teplôt,
- prispôsobeniu sa dennému režimu domácnosti,
- automatickému zníženiu teploty v nevyužívaných miestnostiach.
Výška úspory však vždy závisí od konkrétnej nehnuteľnosti. Neexistuje univerzálne percento, ktoré by platilo pre všetkých.
Každá miestnosť má iné potreby
Rozumné vykurovanie znamená prispôsobiť teplotu účelu priestoru:
- chodby a technické miestnosti môžu byť chladnejšie,
- obývačka a pracovňa si vyžadujú vyšší komfort počas aktívneho využívania,
- spálňa by mala zostať skôr chladnejšia.
Cieľom nie je kúriť všade rovnako, ale tam a vtedy, kde je to skutočne potrebné.
Záver: Neexistuje jedno správne číslo
Jednoduché pravidlo „19 °C je ideálna teplota“ dnes už neobstojí. Oveľa rozumnejšie je riadiť sa kombináciou zdravotných odporúčaní, energetickej efektivity a vlastného komfortu:
- bežný denný režim: 20 – 22 °C
- spánok a neprítomnosť: 17 – 19 °C
- zraniteľné osoby: 21 – 22 °C
Takéto nastavenie je nielen príjemnejšie, ale v dlhodobom horizonte aj ekonomickejšie a zdravšie.