Rolky z toaletného papiera nie sú odpad. Môžu ušetriť peniaze a urobiť poriadok v domácnosti aj záhrade

Prázdne rolky z toaletného papiera väčšina ľudí automaticky hádže do koša. Tento zdanlivo bezcenný kúsok kartónu však dokáže vyriešiť hneď niekoľko bežných problémov – od chaosu v zásuvke s káblami až po predpestovanie sadeníc. Všetky nasledujúce tipy sú jednoduché, praktické a overené v praxi. Rolky sú pevné, ľahko dostupné a biologicky rozložiteľné, vďaka čomu majú množstvo využití, ktoré dávajú zmysel v každej domácnosti.
Káble bez chaosu: najjednoduchší organizér za nula eur
Zamotané nabíjačky či slúchadlá pozná každý. Rolka je dosť pevná na to, aby udržala zrolovaný kábel na mieste a zabránila jeho zauzleniu. Vďaka tomu si v zásuvke konečne urobíte poriadok.
Ako to funguje:
- kábel zrolujete do pravidelnej slučky
- prevlečiete cez rolku
- uložíte do šuplíka alebo boxu
Ak si na rolku napíšete, na čo slúži, orientácia bude ešte jednoduchšia. Tento spôsob používa veľa ľudí doma aj v kanceláriách – funguje najmä pri nabíjačkách, USB kábloch a kratších predlžovačkách.
Stojan na perá a pastelky z roliek
Z viacerých roliek zlepených k sebe vznikne stabilný a funkčný stojan na písacie potreby. Je to bežné riešenie, ktoré sa používa pri tvorivých aktivitách s deťmi aj v domácich kanceláriách.
Výhody:
- výroba trvá len pár minút
- stojan je možné ozdobiť podľa vkusu
- po poškodení ho ľahko nahradíte novým
Overené spôsoby využitia roliek
1) Organizér na káble
Jednoduchý, účinný a dlhotrvajúci spôsob, ako predísť zamotaným káblom.
2) Malé kvetináčiky na predpestovanie rastlín
Rolky sú z čistého kartónu, takže sa v pôde prirodzene rozložia. Záhradkári ich preto často používajú ako biologicky rozložiteľné kvetináčiky, najmä pri pestovaní:
- rajčín
- paprík
- tekvicovej zeleniny
- letničiek
Jedinou vecou, s ktorou treba rátať, je rýchlejšie rozmáčanie kartónu pri nadmernej vlhkosti – sadenice treba prenášať jemne.
3) Podpaľovač z rolky a suchého materiálu
Do rolky stačí vložiť suchý papier, mach alebo drobné triesky. Kartón horí dobre a pomáha zapáliť drevo v krbe, piecke či na grile. Tento trik používajú aj táborníci.
4) Krmítko pre vtáky
Rolka natretá lojom alebo orieškovým maslom a obalená v semienkach je jednoduchý spôsob, ako vytvoriť zimné krmítko. Je to technika používaná v mnohých environmentálnych projektoch.
5) Dočasné puzdro na nôž
Ak potrebujete prepraviť piknikový nôž alebo menšie kuchynské náčinie, rolka z kuchynských utierok poslúži ako rýchla ochrana čepele. Ide o dočasné riešenie, ktoré však funguje.
6) Jednoduchá mucholapka
Omotaním obojstrannej lepiacej pásky okolo rolky získate rýchly spôsob, ako zachytiť malé mušky. Je to krátkodobé, ale účinné riešenie.
Rolky sú obľúbené medzi záhradkármi – a právom
Kartónové rolky sa v pôde rozkladajú prirodzene, bez uvoľňovania škodlivých látok. To z nich robí ideálny materiál na predpestovanie rastlín. Presádzanie je jednoduchšie, pretože koreňový bal ostane neporušený a rastlina nezažíva stres. V komposte dodávajú rolky malé množstvo uhlíka, čo pomáha udržiavať správny pomer materiálov.
Spotreba roliek v domácnosti
Presné číslo sa líši podľa množstva používaného toaletného papiera. Niektoré európske štatistiky uvádzajú, že priemerná osoba môže ročne spotrebovať okolo 100 roliek. Toto číslo nie je univerzálne, no ukazuje, že v každej domácnosti vzniká veľké množstvo kartónového materiálu, ktorý možno využiť zmysluplnejšie než len vyhodiť.
Aj tvorivé projekty majú svoje miesto
Rolky sa dajú nastrihať na tenké krúžky, tvarovať do rôznych vzorov a lepiť na pevný podklad. Z tejto techniky vznikajú jednoduché dekorácie – kvety, listy či geometrické vzory. Ide o známu hobby metódu, ktorú používajú školy aj tvorivé dielne.