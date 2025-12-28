Za presťahovanie vám zaplatia takmer 2 milióny. Táto krajina hľadá nových obyvateľov

Západné pobrežie Írska je nádherné, divoké a zároveň čoraz prázdnejšie. Mnohé odľahlé ostrovy v tejto časti krajiny zažívajú dlhodobý úbytok obyvateľstva. Mladí ľudia sa sťahujú na pevninu, domy chátrajú a celé komunity sa zmenšujú. Írska vláda preto spustila program Our Living Islands, ktorého cieľom je pomôcť tým, ktorí chcú zrekonštruovať prázdne domy na ostrovoch a žiť v nich natrvalo.
Napriek virálnym tvrdeniam na internete Írsko neponúka peniaze len za to, že sa niekto presťahuje. Ide o dotácie na renováciu, nie o odmenu za zmenu adresy.
Čo presne štát ponúka?
V rámci programu môžu žiadatelia získať grant až do výšky 84 000 €, ktorý slúži na rekonštrukciu dlhodobo opustených nehnuteľností. Suma sa odvíja od technického stavu objektu a od toho, či sa nachádza na pevnine, alebo na niektorom z vybraných ostrovov. Zatiaľ čo bežná podpora môže dosiahnuť 50 000 € (napr. pri bežne neobývanom dome), v prípade veľmi poškodených domov na odľahlých ostrovoch môže ísť o maximálnych 84 000 €.
Program je súčasťou širšej stratégie rozvoja vidieka a zachovania života na tradičných ostrovných komunitách. Financovanie vychádza z vládneho fondu určeného na regeneráciu vidieckych oblastí a podporu dlhodobého bývania.
Aké sú podmienky získania podpory?
Podmienky sú pomerne prísne. Medzi najdôležitejšie patria:
- Dom musí byť neobývaný aspoň 2 roky pred podaním žiadosti.
- Nehnuteľnosť musí byť vo vlastníctve žiadateľa, alebo musí byť zabezpečená dohoda o vlastníctve.
- Po rekonštrukcii musí slúžiť ako trvalé bývanie, nie ako rekreačný objekt.
- Žiadateľ sa musí zaviazať, že dom bude obývať aspoň 10 rokov.
- Dotácia nie je určená na nové stavby, ale výhradne na rekonštrukcie existujúcich objektov.
- Ak sa dom predá alebo opustí v priebehu piatich rokov, príjemca musí grant vrátiť.
Kto môže o grant požiadať?
Program nie je obmedzený len na občanov Írska. Môžu sa doň zapojiť aj ľudia zo zahraničia, vrátane občanov EÚ, ktorí majú právo žiť a pracovať v Írsku. Zahraniční žiadatelia však musia splniť rovnaké podmienky ako miestni – vrátane povinnosti žiť v dome dlhodobo.
Treba tiež poznamenať, že grant negarantuje automaticky povolenie na pobyt. Osoby mimo EÚ si musia zabezpečiť víza alebo povolenie na pobyt podľa írskej legislatívy.
Na ktoré ostrovy sa program vzťahuje?
Do programu Our Living Islands je zapojených 23 obývaných ostrovov pri západnom pobreží Írska. Medzi najznámejšie patria:
- Aranské ostrovy: Inis Mór, Inis Meáin a Inis Oírr
- Inishbofin, Inishturk (grófstvo Mayo)
- Arranmore (Donegal)
- Clare Island
- Bere Island (Cork)
Každý ostrov má svoju vlastnú kultúru, komunitu a životný rytmus. Mnohé miesta sú ťažko dostupné počas zimy, spoje bývajú obmedzené a služby ako zdravotná starostlivosť či školy nie sú vždy poruke. Život tu si vyžaduje prispôsobenie, samostatnosť a ochotu stať sa súčasťou komunity.
Je o program záujem?
Médiá zaznamenali výrazný medzinárodný záujem – od USA až po Indiu. Mnohí si predstavujú romantický život na pobreží Atlantiku, no realita býva náročnejšia. Program preto priťahuje najmä ľudí, ktorí túžia po pokojnejšom a ekologickejšom spôsobe života.
Záujemcovia by však mali počítať s tým, že si musia poradiť s rekonštrukciou, poveternostnými podmienkami a niekedy aj s obmedzeným prístupom k bežným službám.
Zhrnutie: Pravda verzus mýtus
Áno, Írsko ponúka až 84-tisíc eur – ale ako grant na rekonštrukciu domu, nie ako „odmenu za sťahovanie“.
Nie, peniaze nedostanete automaticky ani bez záväzkov.
Cudzinci sa môžu zapojiť, ak splnia podmienky.
Program nie je „vstupenkou“ do krajiny – imigračné pravidlá platia rovnako.