Susedov ker prerastá na váš pozemok? Zákon ponúka prekvapivo jednoduché riešenie

Nepozvané konáre nad plotom, korene tlačiace sa do vašich záhonov či neustály tieň na mieste, kde má rásť zelenina – prerastajúci ker od suseda dokáže pokojnú záhradu rýchlo premeniť na zdroj frustrácie. Hoci mnohí majitelia nehnuteľností netušia, ako podobné situácie riešiť, slovenský právny poriadok je v tejto oblasti jednoznačný. Občiansky zákonník upravuje, čo smiete urobiť, čo je povinnosť suseda a aký postup je bezpečný, aby nedošlo k sporu.
Najskôr komunikácia – zákon to síce neprikazuje, ale je to najrozumnejší krok
Aj keď to právne predpisy nevyžadujú, prvým krokom by mala byť slušná prosba o nápravu. Ak vám konáre alebo korene zo susedovej dreviny zasahujú na pozemok a obmedzujú vás, odporúča sa najprv suseda upozorniť, pokojne aj písomne. Takáto komunikácia často postačí a predíde sa zbytočným konfliktom.
Vaše právo odstrániť vetvy a korene na vlastnom pozemku
Slovenský Občiansky zákonník hovorí jasne: ak konáre či korene stromu alebo kríka prerastajú na váš pozemok, máte právo tieto časti rastliny odstrániť sami, a to aj bez súhlasu suseda. Platí však niekoľko podmienok:
- Odstraňujete len to, čo fyzicky zasahuje na váš pozemok.
- Zásah musíte vykonať šetrne, tak aby ste rastlinu nepoškodili viac, než je nevyhnutné.
- Odporúča sa robiť zásah mimo vegetačného obdobia – aj keď to zákon neukladá, je to bezpečnejšie pre rastlinu a znižuje to riziko sporu.
Zákon tým chráni vlastníka pozemku – teda vás. Pokiaľ vám časti cudzej dreviny bránia v užívaní vašej nehnuteľnosti, nemusíte čakať mesiace, či ich sused ošetrí.
Stále platí zásada: nezhoršovať susedovi podmienky viac, než je nutné
Kým môžete zasiahnuť do prerastajúcich konárov alebo koreňov, zákon zároveň hovorí, že ako vlastník pozemku nesmiete svojím konaním suseda nadmieru obťažovať alebo ohrozovať. To znamená:
- nesmiete poškodiť celý ker alebo strom tak, že uhynie
- zásah musí byť primeraný a nevyhnutný
- nesmiete zasahovať na susedov pozemok
Ide o rovnováhu medzi dvoma vlastníkmi – každý má svoje práva aj povinnosti.
Kríky a živé ploty: jednoduchší režim než pri stromoch
Pri kríkoch či hustých živých plotoch zákon nerozlišuje, nakoľko vás obťažujú. Rozhodujúce je stále to isté – či zasahujú na váš pozemok. Ak áno, môžete ich orezávať v časti, ktorá je na vašej strane, opäť šetrne a bez nadmerného poškodenia.
Čo ak potrebujete vstúpiť na susedov pozemok?
Občas je situácia taká, že odrezanie konárov z vašej strany nie je možné – napríklad ker je príliš hustý alebo konáre rastú tak, že sa k nim nedá dostať.
V takom prípade zákon umožňuje vstúpiť na cudzí pozemok iba vtedy, ak je to nevyhnutné a ak neexistuje iná možnosť údržby. Zároveň však:
- za prípadnú škodu nesiete plnú zodpovednosť
- mali by ste o takomto kroku suseda vopred informovať
Ide o tzv. nevyhnutný zásah v záujme starostlivosti o svoj majetok.
Dôležité upozornenie: tienenie samotné sa automaticky nerieši
Slovenský zákon nerieši situácie, keď vám susedove stromy či kríky tienia, pokiaľ na váš pozemok fyzicky nezasahujú. V takom prípade sa tieniaci ker nepovažuje automaticky za porušenie zákona a riešením môže byť len dohoda alebo súdne konanie, ak ide o nadmerné obťažovanie.
Záver: Zarastajúci ker nie je katastrofa, len treba vedieť, čo môžete urobiť
Slovenská legislatíva dáva vlastníkom pozemkov jasné možnosti – ochrana pred prerastajúcou vegetáciou je zakotvená priamo v zákone. Stačí dodržať rozumný postup:
- pokus o dohodu
- šetrné odstránenie presahujúcich častí na vlastnej strane
- rešpekt k právam suseda
Ak sa postupuje pokojne a s rozvahou, je možné vyriešiť problém bez konfliktov a bez toho, aby záhrada prestala byť miestom oddychu.