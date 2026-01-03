Prečo v mrazoch pred štartom vždy poklepať na kapotu auta? Tento jednoduchý zvyk môže zachrániť život

V chladnom období sa oplatí zaradiť do svojej rannej rutiny jeden nenápadný krok – krátke poklepanie na kapotu auta pred tým, než otočíte kľúčikom. Nejde o poveru ani o zbytočné gesto. Dôvod je praktický a opiera sa o skutočné situácie, ktoré sa v zime bežne stávajú.
Pozrite sa na video
Menšie zvieratá môžu vyhľadávať teplé miesta pri autách
Po jazde ešte motor auta niekoľko hodín vyžaruje zvyškové teplo. Keď teploty klesajú hlboko pod nulu, túlavé mačky či drobné divé zvieratá si hľadajú akýkoľvek úkryt, kde sa dokážu zohriať.
Nie je to mýtus – v mnohých mestách a obciach sú zdokumentované prípady, keď sa zvieratá schovali:
- pod kapotu
- k motoru
- na pneumatiky alebo blatníky
- pod auto samotné
Motorový priestor je pre ne lákavý najmä preto, že je chránený pred vetrom a aspoň na chvíľu teplý.
Prečo poklepať na kapotu?
Zvuk a vibrácie z poklepania sú jednoduchý spôsob, ako dať ukrytému zvieraťu signál, aby z priestoru odišlo.
Toto odporúčanie je bežnou zimnou preventívnou radou od:
- veterinárov
- útulkov
- skúsených motoristov
Nejde o zaručený spôsob „na sto percent“, ale o praktickú prevenciu, ktorá môže zabrániť zraneniu zvieraťa aj poškodeniu auta.
Čo sa môže stať, ak zviera zostane v motorovom priestore?
Ak je mačka alebo iné zviera skryté v blízkosti remeníc či ventilátora, po naštartovaní môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Okrem toho môže zviera neúmyselne poškodiť káble alebo hadice, čo sa následne môže prejaviť technickou poruchou vozidla – a to aj s časovým odstupom.
Takéto prípady sa skutočne v praxi stali, preto organizácie venujúce sa ochrane zvierat odporúčajú v zime auto pred štartom vizuálne alebo zvukovo skontrolovať.
Ako postupovať bezpečne a prakticky
- Poklepte na kapotu alebo blatník, prípadne hlasnejšie zatvorte dvere auta.
- Pozrite pod auto, či sa pod ním nenachádza zviera.
- Ak máte podozrenie, že je zviera v motorovom priestore, otvorte kapotu a skontrolujte ho vizuálne.
Je to rýchle, jednoduché a nevyžaduje to žiadne pomôcky.
Dá sa tomu predchádzať ešte lepšie?
- Ak máte možnosť, parkujte v garáži alebo na chránenom mieste.
- V záhradách či na dvoroch pomáha, ak majitelia mačkám ponúknu teplé prístrešky alebo búdky, čím sa znižuje ich motivácia hľadať teplo pri autách.
Zhrnutie: Fakt, nie mýtus
- Áno, zvieratá sa v zime občas schovávajú v motorových priestoroch áut.
- Áno, hlasný zvuk môže zviera vyplašiť a zabrániť zraneniu.
- Nie, nejde o zaručenú metódu, ale o jednoduchý preventívny krok, ktorý sa oplatí urobiť pre bezpečnosť zvieraťa aj vášho auta.